Morgane Detective Geniale 3: location, cast, trama e ‘ispirazione’

Morgane Detective Geniale, serie tv franco-belga di genere poliziesco, sta per tornare su Rai 1 con la sua terza stagione. Andata in onda sulla televisione italiana per la prima volta nel settembre 2021, la fiction racconta le vicende di Morgane Alvaro (Audrey Fleurot) tra indagini e complicata vita privata.

Morgane Detective Geniale 3: la trama

Alla fine della seconda stagione, Morgane era finalmente riuscita a conquistare l’ispettore Adam Karadec (Mehdi Nebbou). Al contempo, la detective aveva scoperto che Romain, suo primo compagno sparito nel nulla quindici anni prima, vive con una donna in Inghilterra. Karadec, inoltre, è fidanzato con Roxane Ascher (Clotilde Hesme), non dando seguito al momento di passione vissuto con Morgane.

Nella nuova stagione, quindi, Morgane ha lasciato la polizia, riprendendo a lavorare come addetta delle pulizie. Il periodo fuori dalla squadra investigativa, tuttavia, non durerà molto. Arrestata per omicidio, Morgane riesce a dimostrare la sua innocenza grazie all’aiuto dei suoi ex colleghi, rientrando in polizia.

Il cast

Nella terza stagione di Morgane Detective Geniale si assiste ad una riconferma in blocco del cast che ha caratterizzato le prime due stagioni della serie:

Audrey Fleurot interpreta Morgane Alvaro

interpreta Morgane Alvaro Mehdi Nebbou è Adam Karadec

è Adam Karadec Marie Denarnaud veste i panni di Céline Hazan

veste i panni di Céline Hazan Bruno Sanches interpreta Gilles Vandraud

interpreta Gilles Vandraud Bérangère McNeese è Daphné Forestier

è Daphné Forestier Cypriane Gardin veste i panni di Thèa

veste i panni di Thèa Noé Vandevoorde è Elliot

è Elliot Jérémy Lewin interpreta Thimothée Guichard

Le location: ecco dove è stata girata la serie

Le riprese della terza stagione di Morgane Detective Geniale sono iniziate a giugno 2022, per concludersi a marzo 2023. Per i nuovi episodi sono state scelte le seguenti location:

Lilla

Lambersart

Roubaix

Armsntières

Frelinghien

Cysoing

Bousbecque

Ronchin

Loos

Tourcoing

La Neuville

Curiosità: l’ispirazione per il personaggio di Morgane Alvaro

Alice Chegaray-Breugnot, una degli ideatori della serie, ha spiegato tempo fa come il personaggio di Morgane Alvaro sia stato inizialmente ispirato dalla sindrome di Asperger, ma che non si aveva intenzione di caratterizzarla con lo stereotipo dell’ossessione per la matematica e per i numeri. In un secondo momento, si decise di rendere Morgane semplicemente una donna dall’intelligenza superiore alla media: “Volevo anche qualcosa nell’ordine delle bande dessinée o addirittura della supereroina. Alla fine si veste con una specie di costume da Wonder Woman. Ma una Wonder Woman di tutti i giorni” ha spiegato.

Morgane Detective Geniale: si farà la quarta stagione?

Sebbene non sia ancora andata in onda, in Italia, la terza stagione, TvBlog ha riportato come la quarta stagione della serie ci sarà. Alice Chegaray-Breugnot e Julien Anscutter avrebbero dato conferma di ciò e le riprese sarebbero iniziate nell’estate 2023.

Dove vedere la serie e quando va in onda

La terza stagione di Morgane Detective Geniale andrà in onda su Rai 1 a partire da martedì 19 settembre in prima serata. Otto sono gli episodi complessivi della nuova stagione, mentre saranno due saranno gli episodi trasmessi per ogni serata. Il finale di stagione è fissato per martedì 10 ottobre. Oltre alla messa in onda su Rai 1, la serie è disponibile anche in streaming su RaiPlay.