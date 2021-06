Morgan: “Tra poco ci lascerò le penne, non è una metafora”

By

Il cantautore afferma di essere seriamente in pericolo: il caso spinoso giudiziario che lo vede accusato di stalking

Marco Castoldi, in arte Morgan, 48 anni, continua a dichiarare che le accuse che lo riguardano sono infondate, sostenendo di aver scritto solo “poesie”. Il fatto, avvenuto tra aprile e dicembre 2020, è alquanto spinoso e riguarda una denuncia di una sua ex (una musicista 32enne) che davanti agli inquirenti ha affermato di essere stata stalkerizzata e molestata dal cantautore. Dichiarazioni che la Procura di Monza non ha preso alla leggera tanto che Castoldi è stato rinviato a giudizio.

Chiamate a più non posso, tempeste di messaggi, tentativi di prendere contatti con la 32enne, con la quale avrebbe avuto un legame di conoscenza datato, che poi, a quanto sostengono i legali di Castodi e lo stesso cantante, sarebbe diventato una relazione sentimentale. La donna ha però un’altra versione, quella appunto dello stalking e delle violenze

Morgan, secondo i pm che hanno indagato sul caso, sarebbe persino arrivato a minacciare la 32enne di far circolare un suo video personale e l’avrebbe insultata con volgarità nella chat di un gruppo WhatsApp. In un frangente, sempre secondo l’accusa, Castoldi avrebbe provato a contattarla tramite identità fasulla, spacciandosi per un rapper interessato a una collaborazione.

Dal canto suo il cantautore nega ogni accusa: è tornato a farlo nelle scorse ore, sui social, con alcuni post in cui sostiene di essere stato silenziato dalla musicista.

Morgan: “Mi vuole morto, non è una metafora”

Morgan, rispondendo a degli utenti, ha ribadito la sua teoria, arrivando persino a dire di sentire che c’è chi lo “vuole morto e non è una metafora”. “Io sono disintegrato, ci lascerò le penne tra poco”, ha proseguito il musicista, lasciando presagire scenari catastrofici. Nessuna menzione alla questione legale in corso, ma è del tutto evidente che Castoldi si riferisca proprio a quella. In un passaggio si spinge addirittura a dire “fermatela dall’uccidermi”.

Lo sfogo di Morgan prosegue in un secondo commento. L’artista è tornato a sostenere che abbia scritto delle “poesie” (mentre l’accusa parla di stalking, minacce e insulti).

Morgan, Bugo chiede maxi risarcimento

I guai giudiziari di Castoldi non sono finiti qui. Al momento deve affrontare altri due procedimenti. Oltre allo sfratto dalla casa di Monza, c’è anche la questione ‘Bugo-Sanremo’. Il collega, piantato sul palco da Morgan in una scena surreale dell’edizione 2020 della kermesse canora, avrebbe chiesto allo stesso ex amico circa 240mila euro di risarcimento.