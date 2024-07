Morgan, avvocati: “No Revenge porn”, web insorge ed è bufera

Dopo un giorno e una notte dallo scoppio del caso Morgan relativo allo stalking della sua ex ragazza Angelica Schiatti, gli avvocati hanno deciso di intervenire tramite un comunicato ufficiale in cui mettono in chiaro la posizione del cantante. Dopo quanto accaduto nelle ultime ore con l’orda di artisti in prima linea in difesa della donna, i legali di Marco Castoldi Rossella Gallo e Leonardo Cammarata hanno rotto il silenzio esprimendosi sulla denuncia fatta nel 2020 da Angelica Schiatti.

Gli avvocati si sono espressi in un lungo comunicato che ha risposto alle accuse de Il Fatto Quotidiano, dove Selvaggia Lucarelli si è lasciata andare a un lungo sfogo in un articolo, nel quale ha raccontato che Morgan ricattava Angelica Schiatti minacciandola di rendere pubblici alcuni suoi video intimi. Ecco un estratto del comunicato in difesa di Morgan:

“Nessun altro tipo di reato (come si è letto ad esempio sulla stampa e sui social di “revenge porn” o “maltrattamenti”) è contestato al sig. Castoldi e tantomeno asserite condotte successive al settembre ’21.”

Morgan, caso stalking: per i legali non c’è reato

Anche Fabrizio Corona ha riportato sul profilo di Dillinger tutte le parole del testo, che sottolinea come nulla sia ancora stato provato e vagliato, anche se di prove, in realtà ce ne sono eccome! Dalle ondate di messaggi minatori ad Angelica fino ai messaggi su Telegram di Calcutta, ogni cosa è stata custodita e gestita insieme ai legali della donna, così come successe per Ballando con le Stelle, quando Morgan aveva approfittato del palco per fare un monologo sul ghosting, spiegando che “sparire dalla vita di una persona è una violenza”. “Appare dunque scorretto presentare oggi verità assolute prima ancora della verifica dibattimentale” – spiegano gli avvocati – “[…] i magistrati non hanno mai ritenuto di dovere applicare misure cautelari da codice rosso”.



Secondo la difesa Morgan risulterebbe quindi senza colpa e protagonista di una vicenda caratterizzata da fatti surreali. Nel comunicato, si legge poi che “le ricostruzioni dei fatti forniscono un‘immagine totalmente distorta del sig. Castoldi”. Intanto, sul web c’è la rivolta, ma anche gli ammiratori di Morgan si sono espressi mostrando sostegno verso la Schiatti.