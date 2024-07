Mora shock: Corona puro, Sanremo pilotato, Belen ‘la mia badante’

Lele Mora, ospite del podcast Gurulandia, ha fatto delle rivelazioni importanti. Il podcast completo andrà in onda il 23 luglio ma sono già trapelate alcune scottanti affermazioni. Sembra infatti che durante l’intervista l’ex agente dei vip abbia parlato moltissimo del suo rapporto con Fabrizio Corona. Le parole di Lele Mora raccontano di una relazione platonica durata ben 20 anni. Quando però gli viene chiesto se tra i due ci fosse stato anche “qualcosa di più intimo” Lele Mora lascia tutti senza parole. Il fatto che l’ex agente dei vip fosse molto preso da Fabrizio Corona è cosa risaputa ma non si è mai capito bene che genere di rapporto ci fosse.

Sicuramente Corona ha saputo ben sfruttare questo interessamento di Lele Mora per crearsi un futuro lavorativo. In una intervista a La Zanzara nel 2018 Lele Mora aveva dichiarato che tra lui e Fabrizio c’erano stati dei rapporti intimi e che Corona non lo avrebbe ammesso mai perché avrebbe fatto brutta figura. Ma tornando a quest’ultima intervista e alla fatidica domanda su che rapporto ci fosse tra loro Mora risponde: ”Tra noi c’è stato un rapporto platonico per 20 anni ma non ho mai avuto rapporti intimi con lui”. Quindi sembrerebbe rinnegare quanto affermato in precedenza. Ma quando gli viene chiesto di giurare l’ex agente dei Vip dice di non poterlo fare smentendo così di netto le sue parole e lasciando intendere che qualcosa di più c’è stato.

Lele Mora: com’è nato il fenomeno di Belen

Lele Mora nei primi anni 2000 è stato un personaggio di grande rilievo. Ha fatto da trampolino di lancio a tantissimi famosi che poi nel tempo hanno persino rinnegato i rapporti con Mora. Ha avuto anche un rapporto di collaborazione importante con Silvio Berlusconi con cui, racconta lui, si sentiva anche cinque/sei volte al giorno. Tra i tanti vip c’è anche Belen Rodriguez che Lele Mora assunse, all’inizio, come sua badante perché non aveva il permesso di soggiorno. Poi aggiunge:” Dopo l’ho messa a fare un programma su raidue e dopo l’Isola dei Famosi che l’ha resa famosissima.” Poi l’ex agente si sbilancia anche sul fatto che tutti i programmi siano “pilotati” e afferma: ” Tutto può essere manovrato”; arrivando a dubitare anche delle vittorie di Sanremo.

Poi però venne accusato di bancarotta fraudolenta e passò più di un anno in carcere. Il carcere è un’altra esperienza che lo accomuna a Fabrizio Corona. Entrambi hanno vissuto periodi di grande buio all’interno del carcere che li ha portati a rasentare la follia e a fare gesti tremendi. Non deve essere facile passare dalla vita di lusso alla vita in carcere. Tanto che adesso l’ex agente dei vip vive una vita in disparte, lontano dalla scena televisiva. Gli sfarzi di una volta sono solo un lontano ricordo. Non crediamo che Lele Mora rivelerà mai con chiarezza i suoi segreti. Di certo molti vip ed ex famosi sono in debito con lui per la fama e i guadagni.