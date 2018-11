Monte, nessuna parola su Stefano e Benedetta: i fan di Elia non dimenticano

Francesco Monte attaccato dai fan di Elia Fongaro: il gesto che non convince

L’antipatia reciproca che ha spesso portato Francesco Monte ed Elia Fongaro a scontrarsi all’interno della Casa del Gf Vip si è adesso estesa sui social anche tra le loro fanbase. L’ultima accusa mossa dai fan di Elia nei confronti Monte, per esempio, risale alle ultime ore. Molti utenti, in particolare i sostenitori della coppia formata dall’ex velino e Jane Alexander, non hanno gradito ieri sera l’atteggiamento di Francesco Monte nei confronti di Stefano Sala e Benedetta Mazza durante la puntata. Cosa centrano loro con Elia? Ebbene, stando ai commenti riportati su Twitter, Facebook e Instagram, Francesco Monte supportando Stefano e Benedetta avrebbe dimostrato di essere una persona incoerente e ipocrita. In fondo, secondo questi, anche Stefano (come Jane) fuori ha una persona che l’aspetta. Quest’ultimo, però, non è stato accusato da Monte di essere “Poco uomo” e non si è preso i rimproveri che l’ex tronista, per lo stesso motivo, ha riservato in passato a Fongaro.

Francesco Monte sotto accusa: i fan di Elia Fongaro non dimenticano e si scagliano contro di lui sui social

“Ah Francè ad Elia lo hai aggredito per tutti i motivi per cui dovresti mangiarti anche Stefano!” ha scritto per esempio un utente dopo che è stato mostrato i video ritraenti Stefano Sala e Benedetta Mazza insieme. “La coerenza di Monte è inesistente” è stato poi aggiunto. “Ma come mai Monte non fa la ramanzina a Stefano e Benedetta come fece con Elia e Jane?” ha scritto un altro. Commenti questi che, di fatto, hanno aperto la strada a tanti altri interventi simili su Twitter. Altrettanto numerosi, però, sono anche i post dei sostenitori di Monte che, come sempre, il loro beniamino lo difendono a spada tratta sui social. A noi, viste le premesse e la determinazione di alcuni fan, questo scontro non sembra destinato a placarsi presto.

Grande Fratello Vip, ascolti ancora in calo: I bastardi di Pizzofalcone trionfano ancora

Non è un’edizione fortunata questa per il Grande Fratello Vip che, anche ieri sera, ha di nuovo segnato un calo di ascolti non indifferente rispetto agli anni passati. La Rai, ancora una volta, ha avuto la meglio con I bastardi di Pizzofalcone. La fiction con Alessandro Gassmann e Carolina Crescentini è stata vista ieri sera da più di 5 milioni di telespettatori.