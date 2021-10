Montano, ex Mosetti parla dei 2 aborti e del legame tra Aldo e la figlia Asia

Antonella Mosetti ha rilasciato un’intervista a Chi nella quale ha deciso di toccare un argomento particolarmente delicato. La soubrette e ex gieffina ha infatti svelato di avere perso non uno ma ben due bambini da Aldo Montano. La rivelazione è connessa ad una domanda, in particolare, legata al bilancio delle esperienze di vita passate della Mosetti.

Fra le sue gioie più grandi, per esempio, c’è stata proprio la relazione con lo sportivo Aldo Montano, attualmente concorrente del Grande Fratello Vip. Con l’atleta olimpico Antonella Mosetti aveva messo anche in cantiere una famiglia, ma purtroppo non tutto è andato come da programmi. La soubrette è rimasta incinta di Montano due volte ma non è riuscita, sfortunatamente, a portare avanti nessuna delle due gravidanze. Ecco cos’ha raccontato nel dettaglio:

Ne abbiamo persi due. Il primo è stato un fulmine a ciel sereno. Il secondo, invece, un colpo al cuore. Eravamo alle Seychelles, io non volevo andarci, ma per farlo felice decisi di partire. Tornata a Roma fui operata d’urgenza. Non c’era più nulla da fare.

Al settimanale diretto da Alfonso Signorini, a questo punto, Antonella Mosetti racconta che il dolore per la perdita del figlio è stato, paradossalmente, un grande collante per la coppia. “Avevamo una sensibilità molto specifica. Ci bastava uno sguardo per capirci, siamo stati malissimo” ha commentato la Mosetti.

Parlando invece del rapporto con la figlia Asia Nuccetelli, che ha deciso di sparire dai radar, la Mosetti ha rivelato:

Ha conosciuto mia figlia dai 9 ai 16 anni. Ha cresciuto con me una figlia senza esserne il padre. Ne ha passate di ogni. Oggi so che loro si sentono e questo mi rende molto felice. Se mia figla è rigida e seria sul lavoro è anche grazie a lui.

A Montano, dunque, la Mosetti vuole ancora bene, anche se le recenti dichiarazioni dello schermidore al Corriere, dove sminuiva l’importanza della loro lunga relazione (7 anni) l’hanno delusa e pure parecchio.

Antonella Mosetti parla del suo profilo Only Fans

Nel corso dell’intervista Antonella Mosetti ha anche raccontato un’altra curiosità riguardo ai suoi attuali impegni lavorativi. Di recente, infatti, la soubrette ha deciso di aprirsi un profilo su Only Fans. Per quelli di voi che ancora non la conoscessero, stiamo parlando di una piattaforma che permette ai suoi utenti di caricare dei contenuti esclusivi per i follower. Contenuti, che, di norma, sono di natura sessuale. Da questo punto di vista, in ogni caso, la Mosetti ha voluto mettere le cose in chiaro, sottolineando che la piattaforma le dà da mangiare e che non fa nulla di scabroso. I maligni direbbero che la scelta potrebbe a questo punto essere legata alla sparizione dei palinsesti Mediaset dei programmi trash di Barbara d’Urso, dove la Mosetti era diventata una presenza fissa.