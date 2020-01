Montalbano al cinema: trama, quando si farà e ultime curiosità sul film

Film di Montalbano al cinema: tutto quello che sappiamo finora

Montalbano sbarca al cinema! Dopo aver registrato ascolti da record su Rai 1, il commissario più famoso d’Italia lascerà momentaneamente la Tv per approdare sul grande schermo, in un film che profuma già di successo. Montalbano è tra le serie più viste di sempre: in vent’anni è riuscito a tenere incollati alla televisione milioni di telespettatori, affezionatissimi alla storia del personaggio creato dal geniale Andrea Camilleri; storia che è andata oltreoceano: i libri del compianto scrittore hanno venduto più di 20 milioni di copie.

Montalbano al cinema: tre giorni speciali per vederlo

Quando verrà trasmesso al cinema Montalbano? In tre giornate speciali, quelle del 24, 25 e 26 febbraio. Un appuntamento da non perdere! Il titolo del film è “Salvo Amato, Livia Mia“ ed è stato diretto da Luca Zingaretti – che veste i panni del celebre commissario – e da Alberto Sirioni, che ha perso la vita durante le riprese. Produzione di questo film su Montalbano, Palomar con la partecipazione di Rai Fiction e sarà distribuito nei cinema italiani da Nexo Digital con i partner RadioDeejay e MYmovies.it. Il film verrà poi trasmesso in Tv probabilmente in un’unica puntata.

Cast Montalbano, ecco chi rivedremo

Tra gli attori del cast del film Montalbano, sono presenti – oltre a Luca Zingaretti – anche Sonia Bergamasco (fidanzata Livia), Angelo Russo, Peppino Mazzotta e ovviamente lui… Cesare Bocci, che interpreta l’inseparabile compagno di mille avventure e disavventure Mimì Augello.

Trama Montalbano – Il film: la morte di Agata, grande amica di Livia

Abbiamo anche delle anticipazioni sulla trama del film di Montalbano. Il commissario troverà il cadavere di Agata Cosentino in un corridoio dell’archivio comunale: si tratta di un efferrato omicidio ai danni di una ragazza timida e discreta, grande amica di Livia; Montalbano si concentrerà sulle poche persone con cui entrava in contatto Agata e scarterà, dopo alcune prove, l’aggressione per motivi sessuali. Chi l’ha uccisa e per quale motivo?