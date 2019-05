Il Commissario Montalbano: anticipazioni nuovi episodi e curiosità

Il Commissario Montalbano: riapre il set. Le prime anticipazioni dei nuovi episodi

Il set de Il Commissario Montalbano è stato ufficialmente riaperto. Luca Zingaretti, Cesare Bocci e tutti gli altri protagonisti del cast hanno raggiunto la Sicilia per girare i nuovi episodi che vederemo presto in tv. Mentre su Rai 1 vengono mandate in onda le repliche dei vecchi episodi, Tv, Sorrisi e Canzoni ci svela le prime anticipazioni e le piccole curiosità sulla serie tanto amata dal pubblico e ispirata dai romanzi del grande Andrea Camilleri. Il successo di Montalbano non si arresta, nel 2020 la fiction festeggia i suoi vent’anni e la produzione e il cast sono al lavoro per regalare ai più affezionati nuove ed esplosive puntate. Nelle immagini esclusive del settimanale, Il Commissario più famoso della tv ci catapulta direttamente sul set della fiction, a Punta Secca (Ragusa). Nelle foto possiamo notare la famosa Fiat Punto e la casa di Montalbano che ormai conosciamo benissimo. Saranno tre gli episodi della prossima stagione de Il Commissario Montalbano.

Montalbano: anticipazioni e episodi, tutto quello che sappiamo

Dopo la conferma della 14esima stagione, torna Il Commissario Montalbano. La location rimane sempre la stessa, quella dell’inventata Vigata e anche il cast è lo stesso: in prima linea, Luca Zingaretti e Cesare Bocci. Ma cosa sappiamo sulle nuove puntate? La prima si intitola “La rete di protezione“, in cui Salvo Montalbano dovrà affrontare il mondo dei social. Il secondo episodio sarà, invece, “Il metodo Catalanotti“, protagonista sarà Mimì che, in fuga da una notte insieme alla sua amante, scoprirà un cadavere che aprirà un nuovo caso. Infine, il terzo dal titolo “Salvo amato Livia mia“, ci porta molto probabilmente nella storia d’amore del Commissario con Livia, con la quale si è sposato nella scorsa stagione nell’episodio dedicato all’amore. Al centro della narrazione un collage di tutti i momenti vissuti dalla coppia.

Montalbano: curiosità sulla fiction Rai

La città di Ragusa e più precisamente Ibla, il quartiere in cui si gira la fiction, è blindata mentre si gira la serie. Quando Montalbano è iniziato era praticamente disabitata, complice il successo televisivo si è animata. Molti bar e locali popolano le piazze e le vie della città, apportando molte difficoltà ai registi che cercano in tutti i modi, attraverso le inquadrature, di non riprendere tavolini e ombrelloni. Montalbano è inevitabilmente il motore della storia, e tutto deve ruotare intorno a lui, spiega il settimanale.