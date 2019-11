Monica Setta: “Padre Pio mi ha fatto delle grazie”, il racconto dopo anni

Storie italiane, Monica Setta ricorda il papà scomparso

Una bella intervista, quella di Monica Setta, durante l’ultimo quarto d’ora di Storie italiane, programma come sapete condotto da Eleonora Daniele e dedicato all’attualità. La nota giornalista e conduttrice ha raccontato il dramma di aver perso il padre e ha speso parole bellissime per quest’uomo per lei “fantastico”: un uomo che lei ha descritto come una persona discreta, che operava molto per “sottrazione”, cioè senza eccedere, “esattamente – ha raccontato – il contrario di come sono stata io per tanti anni, molto eccessiva, mi rimproverava sempre di essere una cercatrice”. Sono le parole di una Monica commossa quelle che avete appena letto, non in lacrime però visibilmente emozionata dal ricordo del papà morto circa un anno fa.

Monica Setta: “Padre Pio mi ha fatto delle grazie”

“Io ho sempre cercato di fare tanto – ha così continuato la Setta –, sono andata sempre per eccesso. Mi manca – ha poi proseguito sul papà – il fatto di vederlo fisicamente. Forse sono la persona che lui avrebbe voluto vedere quando ero in vita”. E sono proprio legati al papà che non c’è più i racconti successivi della giornalista, che ha anche ricordato il suo esordio con Il Giorno: la Setta ha confessato alla Daniele di aver ricevuto delle grazie da Padre Pio, a cui è molto devota. “Padre Pio – chiare le sue parole – mi ha fatto delle grazie importanti”: il riferimento è a due episodi che non riguardano direttamente lei ma proprio il papà che ha rischiato di morire varie volte.

La preghiera e Monica Setta: il racconto sul padre dopo anni

La Setta ha raccontato alla Daniele che nell’89 il padre aveva avuto un arresto cardiaco e che non gli avevano dato alcuna speranza; Monica ha pregato Padre Pio e la mattina dopo il medico – spiega la Setta – si è detto esterrefatto: “Signora, non so cos’è successo ma suo padre è vivo”. Sempre la preghiera a Padre Pio è stato il mezzo con cui la Setta ha affrontato un altro arresto cardiaco del padre. La Setta insomma ha un rapporto molto forte con la fede che si è andato via via rafforzando nel corso degli anni. Poche ma belle parole alla fine anche per la figlia Gaia, per la quale il padre della Setta è stata una sorta di padre: “Quando il nonno è mancato – ha raccontato Monica – io l’ho vista disperata. Il dolore è grande”. Una bella intervista che non dura molto e che vi consigliamo di recuperare su Rai Play.