Monica Setta: due grandi amori e il rapporto con la figlia Gaia

Una vita intensa quella di Monica Setta. La presentatrice di Unomattina in famiglia ha ammesso di aver avuto due grandi amori nella sua vita. Il primo è stato quello con l’ex marito Giuliano Torlontano, anche lui giornalista, col quale è stata sposata fino al 2011. Da questa unione è nata la figlia Gaia, che oggi ha 23 anni. Successivamente la Setta è stata legata per tanti anni ad un intellettuale. Oggi è single e spera in un nuovo amore anche se non lo cerca a tutti i costi perché Monica è molto fatalista.

Dopo la fine del suo matrimonio, i cui motivi restano avvolti nel mistero, Monica Setta ha vissuto una lunga relazione, come ricordato al settimanale Confidenze:

“È stata una storia lunga che si è interrotta ed è ricominciata. Ero felice, ma un giorno lui si è presentato con un mazzo di rose e mi ha detto che non mi amava più. Mi è venuto un colpo, ma ho apprezzato la sincerità. Alla fine si impara più dalle sconfitte che dalle vittorie”

Dal matrimonio con Giuliano Torlontano, Monica Setta ha avuto la sua unica figlia. Gaia oggi ha 23 anni e sta per laurearsi in Giurisprudenza. La ragazza non intende seguire le orme dei suoi genitori. Monica ha detto di essere una mamma chioccia, molto presente. Forse pure troppo.

Monica Setta ha confidato di avere un ottimo rapporto con la sua Gaia. Prima della pandemia mamma e figlia trascorrevano molto tempo insieme tra shopping, teatro, cinema. In più avevano un rito che riprenderanno al più presto appena si tornerà alla normalità: quello di trovarsi al ristorante due volte a settimana.

Un modo per chiacchierare con calma, confrontarsi con tranquillità e confidarsi. Un rapporto – quello tra Monica e Gaia – che la Setta ha con sua madre Lilian, che abita nell’appartamento sopra il suo. Le due sono legatissime e la morte del padre della Setta, avvenuta nel 2018, ha unito ancora di più le due donne.

Monica Setta è nata e cresciuta a Brindisi ma per inseguire il suo sogno nel mondo del giornalismo si è trasferita a Roma, dove si è laureata in Filosofia a La Sapienza. La Setta ha capito a 14 anni che questa era la sua strada e ha fatto di tutto per realizzare il suo grande desiderio.

Monica Setta ha inoltre confessato di sentire ancora il suo amore di gioventù, Fabio, conosciuto al liceo.