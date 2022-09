Monica Setta: la risposta alle frecciatine di Timperi è da 10 e lode

Monica Setta e Tiberio Timperi, i conduttori di Unomattina in famiglia su Rai Due, formano sicuramente una coppia valida e preparata professionalmente parlando. Sul fronte umano, invece, devono far fronte ad alcune carenze….Insieme in tv dal 2019 tra i due non c’è grande complicità e sintonia e spesso finiscono per lanciarsi stoccate e frecciatine.

La replica di Monica Setta

Nonostante questo sono stati riconfermati alla guida del programma del weekend per la quarta edizione consecutiva. Edizione che si è aperta tra l’altro proprio con Tiberio Timperi che ha stuzzicato Monica Setta, non esitando a definirla la solita raccomandata. Provocazioni davanti alle quali la giornalista 58enne ha sempre replicato con classe, come accaduto nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Di Più Tv:

“Su Tiberio posso dire che professionalmente è veramente da stimare. Per il resto, ognuno ha il proprio carattere e non possiamo farci niente”

Una risposta da dieci e lode: contrariamente ad altre colleghe Monica Setta ha voluto spegnere ogni polemica sul nascere, anziché mettere nuova carne al fuoco. La conduttrice sa che non si diventa amici di tutte le persone che si frequentano sul posto di lavoro.

Anzi molto spesso, in tv così come nella vita di tutti i giorni, capita di doversi destreggiare tra rivali e malelingue, che rischiano di compromettere il proprio operato. In una vecchia intervista Monica Setta ha confidato di non avere neppure il numero di cellulare di Tiberio Timperi. Fuori dagli studi televisivi i due non hanno né voglia né occasione di vedersi.

Anche se, va ricordato, è stata Monica Setta a volere fortemente Tiberio Timperi a Unomattina in famiglia. Nell’autunno 2019 il conduttore era reduce dalla sfortunata conduzione a La vita in diretta e qualche dirigente Rai era pronto a lasciarlo a casa. Monica, che aveva sempre seguito il collega in tv apprezzando le sue qualità, ha fatto il suo nome per il programma di Rai Due.

Una scelta che si è rivelata azzeccata in termini di ascolti tv e di cui Monica Setta non si è mai pentita nonostante le tensioni private dietro e davanti le quinte. La donna ha inoltre ricordato che in televisione si va per lavorare non per diventare amici e che spesso la nascita di un’amicizia può portare a quella confidenza che poi danneggia il formalismo necessario alla professione.