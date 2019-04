Monica Leoffredi sulla storia con Antonello Venditti: “L’ho tradito”

Monica Leoffredi è stata la fidanzata di Antonello Venditti per nove anni

A distanza di anni Monica Leoffredi ha parlato finalmente della sua storia con Antonella Venditti. Una relazione durata nove anni e tenuta lontano dal mondo del gossip soprattutto per volere della conduttrice, che non voleva passare come “la fidanzata di”. Ospite di Vieni da me la Leoffredi ha svelato di aver amato il cantautore dai 20 anni fino ai 29. A chiudere il rapporto è stata proprio la Leoffredi, che ha tradito Venditti e ha successivamente iniziato una nuova liason con un’altra persona. “L’ho tradito e l’ho lasciato per la persona con la quale l’ho tradito”, ha confidato la giornalista.

Le canzoni che Venditti ha dedicato a Monica Leoffredi

“Antonello mi ha dedicato Ogni volta dopo la fine della nostra storia e invece prima Settembre“, ha poi svelato Monica Leoffredi a Vieni da me. La presentatrice non ha dimenticato di menzionare Francesco Venditti, il figlio che l’artista ha avuto dall’attrice e regista Simona Izzo. “Con Francesco ho fatto le prove da mamma. Con lui ho avuto fin da subito un bel rapporto. Abbiamo vissuto dei momenti bellissimi e ci vogliamo bene ancora oggi”, ha dichiarato la Leoffredi, oggi felicemente sposata con il dentista Gianluca, dal quale ha avuto i figli Riccardo e Beatrice.