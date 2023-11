Monica Bellucci: l’amore per Tim Burton e quel ‘mal di pancia’

È la Monica Bellucci più spontanea e autentica quella che si è raccontata ai microfoni del Corriere della Sera. L’attrice, icona di fascino internazionale, non si atteggia a celebrità irraggiungibile. Al contrario, ha mantenuto i piedi per terra ed è rimasta ancorata ai propri valori. Su tutti, l’amore. La 59enne sta vivendo una relazione sentimentale con il regista Tim Burton e, ha confessato, è molto felice al suo fianco.

La diva italiana ha ufficializzato il legame con il visionario cineasta lo scorso giugno, tra le pagine di Elle France. “È uno di quegli incontri che capitano raramente nella vita – ha dichiarato – Io amo Tim. E ho un grande rispetto per Tim Burton“. Al quotidiano di via Solferino, ha confermato l’affiatamento col nuovo compagno. I due hanno sfilato insieme sul red carpet della Festa del Cinema di Roma, a ottobre, sorridenti e complici come non mai. È dunque vero amore?

È sempre difficile parlare di un incontro privato. Posso dire solo che per me è un incontro umano speciale: Tim è un’anima bellissima e sono molto felice.

È stata la rivista Paris Match, a febbraio, ad annunciare per la prima volta la storia d’amore tra l’attrice sex symbol e il regista di Edward Mani di Forbice. Galeotto fu, a ottobre 2022, un incontro al Lumière Film Festival de Lyon, in Francia. Da quel momento, Monica e Tim sono diventati inseparabili, nella riservatezza assoluta. Ben presto, la passione si è trasformata in sodalizio artistico. Burton è solito inserire le donne nella sua vita nei film che dirige. Infatti, vedremo la Bellucci nel cast di Beetlejuice 2, sequel del cult del 1988, con protagonisti Michael Keaton e Winona Ryder.

“Mia figlia Deva? Sarà dura essere ‘figlia di..’!”

Com’è noto, Monica Bellucci è stata sposata per molto tempo con l’attore francese Vincent Cassel, dal quale si è separata nel 2013. Dalla loro unione sono nate le figlie Deva, 19 anni, e Léonie, 13 anni. La maggiore, tanto giovane quanto affascinante, sta seguendo le orme di mamma e papà e muovendo i primi passi sul set. Ha recitato ne La Bella Estate di Laura Luchetti e nella serie targata Netflix Il Gattopardo. Da mamma, l’ex modella incoraggia il percorso artistico della sua ragazza?

L’interpretazione di Deva mi ha colpito molto e mi ha emozionata. […] Mi fa felice sapere che Deva è felice. Anche Il Gattopardo per lei è un’esperienza bellissima. E sta continuando a lavorare pure nel mondo della moda: si sente libera di muoversi senza per forza precludersi una strada. […] Penso sia giusto che faccia le sue esperienze libera, senza sentirsi un peso sulle spalle. Sa già che la barra per lei è più alta perché è ‘figlia di’.

La chiacchierata ha poi toccato i temi più disparati ed improbabili. Vi siete mai chiesti cosa non manca mai nella cucina di Monica Bellucci? A svelare il mistero è stata la diretta interessata. Pasta, parmigiano, olio, mozzarelle, prosciutto crudo e cotto, ovvero ‘le cose che posso utilizzare per preparare la cena in un secondo quando rientro tardi’. Avete mai immaginato cosa indossa la diva per rilassarsi in casa propria? Niente tacchi, ma comode ciabattine.

L’ex Bond Girl, una risposta dopo l’altra, si è spogliata volentieri dell’aura da sex symbol intrisa di perfezione. Al contrario, ci tiene a precisare di provare sentimenti, emozioni e persino ansie comuni a tutti.

Sono una comune mortale! Quando ho fatto teatro era un grande piacere, ma anche una grande sofferenza […]. C’è questa relazione così sottile e così sincera con gli spettatori, che non li puoi tradire. È un’esperienza molto bella, ma anche dolorosa, perché sei senza pelle.

L’amore della Bellucci per il palcoscenico ed la settima arte arde come il primo giorno. Al punto che, prima di un debutto, spesso ha ancora mal di pancia. “Anche adesso, quando mi fanno nuove proposte per il teatro dico di no, prima devo metabolizzare. [Sul set, ndr] i primi giorni c’è una specie di sensazione molto forte e poi, piano piano, entri nel gruppo e si crea una bella simbiosi con tutti: al cinema sei molto più protetta che a teatro“.