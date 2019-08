Monica Bellucci, la figlia Deva super esplosiva in Grecia con il fidanzato

Monica Bellucci, la figlia Deva conquista tutti: una bellezza straordinaria come quella della madre

La figlia di Monica Bellucci e Vincent Cassel, Deva, appare super esplosiva al mare. L’ultimo numero di Chi pubblica le foto della ragazza, che sta trascorrendo la sua vacanza in Grecia con la madre, la sorella Léonie, il fidanzato e un amico sull’isola di Paros. Già lo scorso mese di giugno, era stata notata durante la sfilata di Dolce & Gabbana a Milano. Impossibile non notare la sua bellezza mediterranea, che ha sempre contraddistinto sua madre Monica. Arrivati in elicottero, il gruppo si è sistemato in una villa vicino al mare. Ed ecco che in piscina, Deva si mostra passionale con il suo fidanzato, che sembra essere già entrato in famiglia. Tra scivoli e giochi d’acqua di un parco acquatico, la 15enne mostra un fisico mozzafiato, conquistando davvero tutti. Non si sa il nome del ragazzo che è riuscito a entrare nel cuore dell’esplosiva Deva, poiché quest’ultima non lascia parlare della sua vita privata. Sembra proprio che la ragazza non abbia ereditato solo la bellezza, ma anche la riservatezza della madre.

Deva, la figlia di Monica Bellucci conquista la scena in vacanza

Mentre Monica Bellucci appare serena, dopo la fine della sua relazione con Nicolas Lefebvre, la figlia Deva conquista la scena. Classe 2004, sta trascorrendo una vacanza in Grecia tra divertimento e passione. Con i suoi lunghi capelli castani, uno sguardo intenso e un fisico slanciato, la 15enne sembra essere pronta ad approdare nel grande mondo della moda. Intanto, si gode la sua storia d’amore con questo ragazzo che non la lascia un attimo. Infatti, insieme si divertono tra bagni al mare e in piscina e tante passeggiate. La somiglianza con sua madre Monica è davvero forte. La ragazza sembra voler mostrare tutta la bellezza che ha reso sua mamma popolare in tutto il mondo. Non solo, la giovane appare anche molto sicura di sé.

Dave, ha ereditato la bellezza della madre Monica Bellucci: un fisico mozzafiato

Una piccola Monica in miniatura quella che ritroviamo in Deva. Quest’ultima, a soli 15 anni, conquista proprio tutti e d’altronde, con una madre come la Bellucci, questa non è poi una cosa così inaspettata. Le foto condivise oggi dal nuovo numero della rivista diretta da Alfonso Signorini fanno da conferma. Non ci resta che attendere, dunque, se Deva vorrà riservarsi un bel posto nel mondo dello spettacolo.