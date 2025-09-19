Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: annuncio secco e zero spiegazioni

È finita la favola d’amore tra Monica Bellucci e Tim Burton: la coppia più amata (e inaspettata) di Hollywood si dice addio. Dopo tre anni insieme, l’attrice italiana e il regista americano annunciano la fine della loro storia. Poche righe, nessuna spiegazione. Un addio discreto, proprio come il loro amore – vissuto lontano dagli occhi indiscreti dei flash, ma che aveva fatto sognare fan e paparazzi.

Monica Bellucci e Tim Burton si sono lasciati: l’annuncio

“È con grande rispetto e affetto reciproco che Monica Bellucci e Tim Burton hanno deciso di separarsi“, così recita la dichiarazione congiunta rilasciata all’agenzia AFP. Un comunicato sobrio, misurato, elegante, proprio come la coppia. Un messaggio che dice molto, ma allo stesso tempo non svela nulla. Un addio composto che lascia aperti tutti gli interrogativi. E a chi sperava in qualche dettaglio in più, i diretti interessati rispondono con il silenzio: nessuna dichiarazione aggiuntiva sulla fine della loro storia.

Una storia d’amore riservata

Monica Bellucci e Tim Burton si erano incrociati per la prima volta nel 2006, sullo sfondo del Festival di Cannes. Ma è solo nel 2022 che è scoccata la scintilla: al Lumière Festival di Lione, lei gli consegna un premio alla carriera – e da lì, inizia il loro amore. Lui reduce dalla lunga (e chiacchierata) con Helena Bonham Carter, madre dei suoi figli Billy e Nell, trova stabilità tra le braccia dell’attrice italiana. Lei, icona del cinema ed ex moglie di Vincent Cassel, con cui ha due figlie, Deva e Léonie, sembra pronta per un nuovo capitolo sentimentale.

Nel febbraio 2023, la rivista settimanale Paris Match dà il via al gossip: scatti rubati a Parigi, passeggiate mano nella mano, sorrisi complici. E a confermarlo è Bellucci, che sulle pagine di Elle Francia ammette: “Lo amo, sono felice“. Discreti ma uniti, appaiono come una coppia d’altri tempi: riservati, creativi e in perfetta armonia. Nel 2024, i due consolidano anche la collaborazione professionale: lei entra nel cast di Beetlejuice Beetlejuice, nei panni di Delores, un personaggio scritto su misura da lui. E quando sfilano insieme sul red carpet della Mostra del Cinema di Venezia 2024, l’intesa è palpabile. Un amore solido fino a settembre 2025, quando arriva l’addio.

Come già anticipato, entrambi non hanno voluto svelare i motivi della rottura e – con ogni probabilità – non lo faranno. Fedeli al loro stile, scelgono il riserbo anche nel momento della separazione. Nessun clamore, nessun dramma sotto i riflettori. Solo rispetto per ciò che è stato e per ciò che verrà.