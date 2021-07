Moglie Luca Argentero, Cristina Marino: due lavori e tanta soddisfazione

Forse molti conoscono Cristina Marino solo ed esclusivamente come la moglie di Luca Argentero. Ma la 30enne milanese è molto di più. La giovane lavora sia come attrice sia come imprenditrice. Ha iniziato però come modella anche se il suo sogno era un altro.

Cristina Marino, come spiegato al settimanale Confidenze, sognava di diventare Pubblico Ministero. Si è così iscritta a Giurisprudenza ma dopo qualche anno ha capito che la strada per raggiungere il suo sogno era troppo lunga. Non voleva più dipendere economicamente dai suoi genitori e ha quindi cercato altre possibilità.

Prima è arrivato il mondo della moda, dove ha lavorato principalmente come modella, poi quello della recitazione. Le prime scritture sono arrivate facilmente e proprio sul set di un film – per la precisione Vacanze ai Caraibi – ha conosciuto Luca Argentero.

“Ma recitare non è un lavoro continuativo e io sono una sgobbona, così tre anni fa ho seguito un’altra mia passione e ho fondato Befancyfit, una piattaforma digitale di sport e benessere”

Oltre a lavorare come attrice, dunque, Cristina Marino è anche un’imprenditrice con diversi dipendenti. Più di 6 mila donne sono iscritte ai suoi programmi di benessere e ne va molto fiera. Per Cristina il benessere è uno stile di vita, che comprende esercizio fisico e alimentazione corretta, ma non vuol dire sofferenza e stenti.

La moglie di Luca Argentero ha spiegato di aver ereditato lo spirito imprenditoriale dal padre, al quale è sempre stata molto legata. “Mi ha insegnato che niente ti cade addosso, devi darti da fare e io non lo dimentico mai“, ha precisato l’attrice e imprenditrice.

Di recente Cristina Marino è inoltre sbarcata in libreria con l’opera Il metodo Befancyfit, nel quale propone un viaggio verso il benessere a 360 gradi. Senza sacrifici, ma ascoltandosi, si possono ottenere grandi risultati.

Non solo lavoro nella vita della trentenne: dopo la nascita di Nina Speranza spera di allargare la famiglia con un fratellino o una sorellina.

Chi è Cristina Marino

Cristina Marino è nata a Milano nel 1991, da padre siciliano e madre pugliese. Il debutto al cinema è avvenuto in Amore 14 di Federico Moccia. Nel suo curriculum pure un’apparizione a Un passo dal cielo, la fortunata fiction Rai. Cristina ha conosciuto Luca Argentero dopo la fine del matrimonio dell’attore con la collega Myriam Catania, nipote di Simona Izzo.