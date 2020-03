Modern Family, lutto nel cast: è morto il cane Stella. Le parole di Jess Tyler

Modern Family, lutto per l’intero cast: è morta Beatrice l’interprete del cane Stella

Grave lutto nel cast di Modern Family. La cagnolina Stella è morta a pochi giorni dalla fine delle riprese dell’ultima stagione. Una perdita davvero molto importante, non solo per gli interpreti ma anche per il pubblico. La serie televisiva è stata girata dall’anno 2009 al 2020, riscuotendo un grandissimo successo internazionale. Ed ecco che dopo otto anni, gli attori si ritrovano a piangere la scomparsa del cane della famiglia Pritchett-Delgado. Ricordiamo che la cagnolina Beatrice ha iniziato a interpretare Stella solo nella quarta stagione. Infatti, precedentemente, l’animale domestico era interpretato da Birghitte, un altro Bull-dog francese, arrivato nella seconda stagione. Scendendo nel dettaglio, è stato presentato al pubblico nel corso della puntata Good Cop Bad Dog, ricevuto in regalo da Jay. Quest’ultimo inizialmente non era felice di prendersi cura della cagnolina, ma con il passare del tempo la situazione è decisamente cambiata. Per tutto il resto della serie, il rapporto tra Stella e il suo padrone è sempre stato speciale.

Modern Family, è morta Stella: Jess Tyler Ferguson condivide un messaggio di addio per la cagnolina tanto amata

Stella è sicuramente uno dei cani più amati nel mondo della televisione. La notizia della morte della sua interprete Beatrice è arrivata improvvisamente e non ha potuto non sconvolgere i fan. In particolare, oggi a salutare la cagnolina ci pensa Jesse Tyler Ferguson, interprete di Mitchell Pritchett. L’attore su Twitter, attraverso una foto che lo ritrae in compagnia di Stella, condivide un bel messaggio: “Riposa in pace dolce Beatrice. Noi ti amiamo così tanto”. Sono diversi i messaggi che i telespettatori stanno riservando sui social alla cagnolina. Attualmente non si conoscono le cause della morte di Beatrice, ma si tratta sicuramente di una grandissima perdita per l’intero cast della nota serie tv.

Modern Family, lutto nella serie: l’improvvisa morte della cagnolina ha sconvolto il pubblico

I critici televisivi hanno definito Stella come il cane più famoso e amato della tv. Un momento difficile per il pubblico che da sempre segue le vicende legate a questa serie televisiva, in quanto la cagnolina rappresentava un componente importante della famiglia Pritchett. Nel frattempo, i telespettatori si preparano a salutare tutti i protagonisti della serie, che sta per avere una conclusione.