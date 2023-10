Mister Pella Pazzo è morto a soli 40 anni: lutto nel mondo di TikTok

È morto oggi, 2 ottobre, uno dei personaggi più popolari su TikTok, ovvero Mister Pella Pazzo, nome d’arte di Lorenzo Della Femine. La notizia è stata diffusa poco fa dal portale Nanotv e si è diffusa rapidamente sui diversi social. Stando alle informazioni fino ad ora riportate, la causa del decesso sarebbe stato un improvviso arresto cardiocircolatorio, presso la struttura di Villa dei Fiori ad Acerra. Lorenzo aveva solo 40 anni e lascia la moglie Susy e i loro tre bambini, da sempre presenti in tutti i suoi video su TikTok.

A quanto pare, proprio recentemente, il tiktoker aveva riscontrato dei problemi di salute. Mister Pella Pazzo era stato ricoverato in ospedale e la moglie aveva fatto sapere che non si trovava nelle migliori condizioni fisiche. A seguito di ciò, però, Lorenzo era tornato a casa, tanto che l’ultimo TikTok insieme ai suoi bambini risale solamente a poche ore fa. La scomparsa di Mister Pella Pazzo ha scioccato tutto il mondo del web, generando un’enorme ondata di tristezza. In tanti sui social hanno espresso il loro immenso dispiacere per la notizia, mandando tutto l’affetto possibile alla moglie e ai figli del napoletano.

Chi era Mister Pella Pazzo

Lorenzo Della Femine, noto al grande pubblico come Mister Pella Pazzo, era un tiktoker originario di Napoli. Lorenzo era diventato noto sulla piattaforma grazie ai suoi irriverenti video, riuscendo a raggiungere ben 500mila followers. I suoi contenuti erano spesso al limite della provocazione ed era solito mostrare la sua vita di lusso con tanto di macchine sportive. La personalità di TikTok fu poi coinvolto in un grande scandalo, quando fu sfrattato di casa perché abusivo. La notizia lasciò tutti di stucco, soprattutto per il tenore di vita che invece palesava sui social.

Mister Pella Pazzo fu persino raggiunto dal giornalista di Fuori dal Coro, Nicolò Calcagno, per indagare sulla questione. Il napoletano si rifiutò di lasciare l’appartamento, dichiarando di risultare “nullatenente”. Alla fine, il tiktoker abbandonò la casa e a causa di tutta la sua situazione la sua base di utenza finì per ‘lasciarlo’.