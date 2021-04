Miss Mondo arrestata dopo l’aggressione a Miss Sri Lanka: la rissa sfiorata

Caroline Jurie, Miss Mondo in carica, è stata arrestata dopo aver rubato la corona a Miss Sri Lanka, Pushpika De Silva. Una rissa sfiorata quella avvenuta tra le due nei giorni scorsi. La neo vincitrice del concorso di bellezza Mrs Sri Lanka è stata aggredita dalla Jurie, Miss nel 2019. Durante la premiazione, si è avventata su di lei strappandole via la corona, come è possibile vedere nel video qui sotto. Ma per quale motivo Caroline ha reagito in questo modo subito dopo l’incoronazione? Ebbene lei stessa ha spiegato, in quello stesso momento, che non riteneva la De Silvia all’altezza in quanto è una donna divorziata. Questo momento si è consumato in diretta televisiva e il programma ha dovuto verificare che la neo Miss Sri Lanka non fosse divorziata.

Hanno scoperto che è solo separata dal marito e così le hanno restituito la corona. La Jurie non era per nulla d’accordo con tale incoronazione, in quanto pare ci sia una regola nel programma che esclude le donne divorziate. Pertanto, si è presa la responsabilità di consegnare la corona alla ragazza arrivata al secondo posto. Quest’ultima ha iniziato a esultare, mentre Pushpika ha lasciato il palco in lacrime. Proprio lei ha poi fatto sapere ai suoi follower su Instagram che la Jurie l’ha ferita. Infatti, ha confermato di essersi recata in ospedale per eseguire le dovute medicazioni in alcune ferite.

Oltre ciò, ha comunicato di aver scelto la via legale per dare una risposta a Caroline Jurie. Dopo aver ripreso la corona, secondo quanto riporta la BBC, durante una conferenza stampa ha dichiarato:

“Questa corona è dedicata alle mamme single che soffrono per crescere i propri figli da sole”

Nel frattempo, come si legge su TMZ, un alto funzionario di polizia ha fatto sapere alla BBC che è avvenuto l’arresto per Miss Mondo e la sua associata, a causa dell’accusa di aggressione della De Silvia. Non solo, deve ora rispondere per i danni provocati al teatro Nelum Pokuna. Probabilmente, la prossima settimana, ci sarà un’udienza in tribunale. Nel frattempo, pare che Caroline Jurie sia uscita di prigione su cauzione.

Ai giornalisti, la neo Miss Sri Lanka ha fatto sapere che avrebbe ritirato le accuse se avesse ricevuto le scuse da parte di Caroline, ma ciò non è accaduto. “Posso perdonare, ma non dimenticare”, dichiara ora Pushpika De Silva.