Miss Italia, morta la prima vincitrice: chi era, vita e carriera

È venuta a mancare all’età di 97 anni Isabella Verney, la prima e indimenticabile Miss Italia. La Verney vinse il concorso di bellezza a soli 14 anni nel lontano 1939, quando la manifestazione era conosciuta con il nome di Cinquemila lire per un sorriso. Ecco chi era la bellissima ragazza dai capelli biondi e occhi azzurri che dopo aver incantato l’Italia condusse una vita tranquilla e lontana dai riflettori.

Chi era Isabella Verney

Isabella Verney era nata a Torino il 10 agosto 1925. Come anticipato, dopo aver vinto da giovanissima l’edizione fotografica del concorso di Miss Italia nel ’39, preferì condurre una vita lontana dalle luci della ribalta. Una scelta dettata dalla volontà della sua famiglia a quanto pare che, a causa della giovanissima età di Isabella, preferì tenerla lontana dal mondo dello spettacolo. Nonostante ciò pare che sia stata proprio la madre a portarla al successo: fu proprio lei a mandare una fotografia della figlia alla giuria del concorso di bellezza. Infatti all’epoca le ragazze non dovevano sfilare su una passerella ma era sufficiente inviare la propria candidatura correlata da una o più fotografie.

Dopo la vittoria intraprese per un po’ di tempo la carriera di modella e dal 1949 al 1951 partecipò a numerose sfilate in qualità di indossatrice per celebri case di moda. Negli anni Isabella Verney non fu protagonista di molte presenze televisive: basti pensare che solamente il grande amico Fabrizio Frizzi riuscì a convincerla a comparire sul piccolo schermo per una breve apparizione e l’unica intervista tv che rilasciò risale al 2009 a un’inviata di Porta a Porta.

Parlando invece della sua vita privata, sono poche le informazioni a riguardo. Sappiamo solamente che Isabella Verney sposò un concittadino, il giornalista Rai e caporedattore culturale del Tg2 Carlo Cavaglià con il quale si trasferì poi a Roma ed ebbe due figli di nome Alessandro ed Enrico. Lavorativamente parlando dopo la vittoria del concorso e la breve carriera da modella tornò a occuparsi della sua vita, dello studio alla magistrale alla ‘Berti’ di Via Duchessa Jolanda, al nuoto e anche alla ginnastica. Infine scelse la professione di antiquaria, un lavoro che amava moltissimo.