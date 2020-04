Mirko Zagor Bertuccioli morto per Covid-19: addio al cantante dei Camillas

I Camillas, è morto Mirko “Zagor” Bertuccioli per il Covid-19

Mirko Zagor Bertuccioli dei Camillas è morto. La notizia è di poco fa e ha colto tutti di sorpresa: l’annuncio è stato dato su Facebook con il breve ma significativo “Sono sempre lì a dire e fare e cantare e rovesciarvi e sorridervi”. Un post che mette in evidenza una delle qualità migliori della voce del gruppo, la solarità, ben evidente tra l’altro nella foto pubblicata sul social network. Mirko Bertuccioli aveva solo 46 anni, ed è morto per Coronavirus: è stato uno dei primi casi gravi in Italia e già all’inizio di marzo era stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva al “San Salvatore” di Pesaro. Il peggioramento si è avuto negli ultimi giorni, e purtroppo Zagor non ce l’ha fatta.

“Zagor” morto a soli 46 anni: I Camillas fondati con Ruben

Il cantante era non solo la voce ma anche il co-fondatore dei Camillas assieme a Valerio Ondadei, “Ruben” per i fan, con cui ha pubblicato quattro album in studio tra cui l’ultimo, Discoteca Rock, uscito nel 2018. Ricordiamo che il gruppo è nato nel 1964 e che per quarant’anni sono stati quasi fermi. Il cambiamento è arrivato nel 2004, quando “succede qualcosa di straordinario – si legge sul sito ufficiale del gruppo –, il rock’n’roll li vuole e loro accettano! Da allora Zagor e Ruben sono creature da prato”. La loro è un’etichetta indipendente, I dischi di plastica, con cui hanno pubblicato tutti i loro lavori che diventeranno sempre più noti anche grazie ad alcune partecipazioni televisive.

Il successo dei Camillas a Italia’s Got Talent con Il gioco della palla e Bisonte

Non dimentichiamo infatti che i Camillas sono stati concorrenti di Italia’s Got Talent nel 2015, dove arrivano in finale con due brani, Il gioco della palla e Bisonte, tratti entrambi dal disco Le politiche del prato pubblicato nel 2009. Il gioco della palla è stato anche scelto, a testimonianza di una certa notorietà guadagnata negli anni dal duo, dalla Gialappa’s band nel 2017 come sigla per Rai dire Nazionale. Mirko mancherà senza dubbio a tutti i suoi follower che hanno iniziato a scrivere non solo su Facebook ma anche su Instagram: