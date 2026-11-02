Mirko Brunetti si sposa, Silvia Ghio ha detto sì: la proposta, l’anello e la dedica sulla “misura del tempo”

Mirko Brunetti, diventato popolare in tv per aver partecipato a Temptation Island e al Grande Fratello Vip, si sposa. Il 29enne, nelle scorse ore, ha pubblicato un video su Instagram in cui ha mostrato la proposta di matrimonio fatta alla fidanzata, e da oggi futura moglie, Silvia Ghio, la ragazza alla quale si è legato dopo la conclusione della turbolenta relazione vissuta con Perla Vatiero. Nel filmato, accompagnato dalla romantica canzone di Alfa “Eri solo da incontrare”, si notano una serie di fotogrammi del romantico gesto e di altri attimi dall’alto tasso emozionale vissuti dalla coppia. Molto zuccherosa anche la didascalia: “Nessuna misura del tempo è abbastanza con te, ma cominceremo con per sempre”.

Mirko Brunetti si sposa con Silvia Ghio: è arrivata la proposta di matrimonio e il “sì” della futura sposa

“Ps: ha detto sì”, ha scritto Mirko a commento del video da lui stesso pubblicato, togliendo ogni dubbio in merito alla risposta ricevuta da Silvia, che a distanza di pochi minuti dall’annuncio dell’ex gieffino, ha condiviso sul proprio profilo Instagram un carosello di scatti in cui ha anche mostrato il prezioso ed elegante anello di fidanzamento donatole da Mirko.

Silvia è nata nel 2000 ed ha tre anni in meno di Brunetti. Originaria di Alessandria, è una modella e ha il sogno di diventare attrice. Per provare la strada della recitazione ha perfezionato gli studi in un’accademia a Roma e poi si è trasferita a Londra, dove convive con Brunetti. In tv la si ricorda per la partecipazione al concorso di Miss Italia nel 2024, quando conquistò il titolo di Miss Eleganza Piemonte e Valle d’Aosta, guadagnando il pass alle prefinali nazionali della kermesse.

Mirko Brunetti e la storia con Perla Vatiero

Brunetti, nato a Rieti nel 1997, si è fatto conoscere al grande pubblico partecipando insieme a Perla Vatiero a Temptation Island, nel 2023. La coppia catalizzò l’attenzione dei telespettatori e andò in profonda crisi durante il percorso delle tentazioni. Alla fine si lasciò. Mirko, dopo poche settimane, entrò nella Casa del Grande Fratello e il tira e molla con Perla proseguì, con tanto di ‘triangolo’ con Greta Rossetti. Per mesi i tre furono chiacchierati a più non posso dal gossip del Bel Paese. Infine il tutto si sgonfiò. Mirko ha conosciuto Silvia, è rimasto stregato ed ora è pronto a convolare a nozze.