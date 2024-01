Mirko Brunetti: “Io ospite al Grande Fratello? Ecco la verità”

Una recente indiscrezione aveva riportato come Mirko Brunetti potesse presto ritornare nella Casa del Grande Fratello in qualità di ospite. L’ex protagonista di Temptation Island, nonché ex gieffino, sembrava sarebbe rientrato nel reality di Alfonso Signorini nella settimana che va da lunedì 15 gennaio fino al 22. Ad esporsi sul possibile ingresso al Grande Fratello come guest è stato, recentemente, il diretto interessato: Mirko.

GF, Mirko Brunetti in Casa: parla lui

“Ho visto che tutti sapete che lunedì entrerò ospite in Casa” ha esordito l’ex gieffino in una storia pubblicata su Instagram. “C’è un piccolo problema: lo sanno tutti ma io no, perché non è così” ha poi continuato, smentendo di fatto le voci precedenti che lo avevano dato come possibile ospite al Grande Fratello. Salvo colpi di scena dell’ultimo minuto, quindi, appare chiaro che non vedremo Mirko in Casa a partire da lunedì 15 gennaio.

Non tutti avevano accolto positivamente la precedente indiscrezione sul possibile rientro di Mirko in Casa. Qualcuno dei telespettatori, infatti, aveva ipotizzato come un suo rientro avrebbe potuto sollevare polemiche in merito all’importanza del televoto. Va infatti ricordato che, qualche settimana fa, Mirko era stato eliminato dal gioco e ciò era accaduto per volere del pubblico. Qualche altro fan aveva poi ipotizzato che la scelta di puntare sull’ex gieffino nelle vesti di ospite sarebbe potuta servire a risollevare gli ascolti non proprio brillanti (nelle ultime settimane) della trasmissione.

Ad ogni modo, stando alle parole di Mirko, sembra che non ci sarà nessun suo ingresso in Casa in veste di ospite. La conferma definitiva. tuttavia, si avrà solo con la puntata del Grande Fratello di lunedì 15 gennaio.

Grande Fratello: cambiano le date per via della Supercoppa

Grande Fratello che, come Ciao Darwin, potrebbe subire delle variazioni in palinsesto a causa della Supercoppa Italiana. Nella giornata di sabato 13 gennaio, infatti, Davidemaggio.it ha anticipato quelle che dovrebbero essere le nuove date delle due trasmissioni sopra citate, che dovrebbero saltare gli appuntamenti di venerdì 19 e lunedì 22 gennaio. Quest’anno, infatti, l’ambito trofeo calcistico sarà strutturato in tre partite (due semifinali più la finale), previste per il 18, 19 e 22 gennaio. Per Ciao Darwin si era parlato di un ritorno direttamente per il venerdì successivo (il 26), mentre Signorini dovrebbe recuperare martedì 23 gennaio, per poi raddoppiare con giovedì 25.