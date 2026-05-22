Miriana Trevisan ammette di essere stata tradita molte volte, rivelazioni oneste ma amare su Pago

Miriana Trevisan in vena di confidenze. Ospite a La Volta Buona, ha risposto ad alcune domande della padrona di casa Caterina Balivo, sbilanciandosi sul versante privato con dichiarazioni amare. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip, che ha raggiunto la notorietà da giovane come starlette di Non è la Rai, ha spiegato che nella sua vita, forse, non è mai stata amata fino in fondo da un uomo. Al suo ex marito Pacifico Settembre, noto a tutti come Pago, fischieranno le orecchie. Tra l’altro la showgirl ha anche lanciato sospetti sulla fedeltà del cantante durante il matrimonio. Esternazioni che arrivano come un fulmine a ciel sereno, visto che prima di oggi la 53enne napoletana ha sempre riservato parole al miele per l’ex compagno.

Miriana Trevisan a La Volta Buona confessa di essere stata tradita più volte

“Sono stata tradita molte volte e forse mai amata davvero”, ha detto Trevisan, facendo un bilancio tutt’altro che positivo della sua vita sentimentale. E perché non ha mai trovato una persona in grado di darle serenità e amore? A questo punto la showgirl ha spostato il discorso sul tema bellezza, affermando che per lei è stata un “ostacolo” e sostenendo che, avendo un aspetto “molto attraente”, si è ritrovata in love story “sempre superficiali”.

Cercando di parafrasare, il ragionamento di Trevisan dovrebbe suonare più o meno così: gli uomini che ha frequentato si sono fermati all’estetica avvenente e non hanno scavato più a fondo. A quanto pare non si è sentita amata pienamente nemmeno da Pago. I due si sono sposati nel 2003 per poi separarsi nel 2006.

A distanza di due anni si sono dati una seconda chance. E nel 2009 sono diventati genitori di Nicola. Sono seguiti altri tira e molla. Nel 2013 hanno definitivamente chiuso la loro relazione. Il cantante, come è noto, si è poi legato all’ex tronista di Uomini e Donne Serena Enardu, con la quale ancora oggi fa coppia.

Le dichiarazioni sull’ex marito Pago e le risposte sui tradimenti

Balivo ha chiesto a Trevisan, visto che lei stessa ha detto di essere stata tradita, se abbia subito le corna anche dall’ex marito. Miriana ha dato una risposta onesta, palesando i suoi dubbi: “Pacifico lavorava di notte, faceva il musicista e io invece rimanevo a casa da sola…”. A domanda ancor più diretta, è arrivata un’altra replica sincera: “Se mi ha tradita? Non posso dirlo con assoluta certezza, bisognerebbe chiederlo direttamente a lui, ma potrebbe anche essere successo”.