Miriana Trevisan, grave lutto per la showgirl: è morto il padre

Lutto per Miriana Trevisan: è morto il padre. Il messaggio della showgirl è arrivato verso metà mattinata, ha scritto poche parole per dire addio al genitore. Poche sono le parole scritte in privato, ma possiamo immaginare che in privato ne abbia dette decisamente di più al padre. Nel mondo dei social network è sempre meglio fare delle precisazioni, seppure a volte inutili, perché di persone che hanno molto tempo da perdere e molta cattiveria da spargere in giro ve ne sono a bizzeffe purtroppo. Sotto il post su Instagram di Miriana Trevisan però c’è solo tantissimo affetto nei suoi confronti. I fan si sono riversati sul suo profilo per manifestarle affetto e vicinanza, oltre ai tanti messaggi di cordoglio che sono arrivati. Tra i tanti commenti spiccano quelli di due persone conosciute, ovvero Manila Nazzaro e Cristina Quaranta.

In questo giorno di enorme e infinita tristezza, Miriana ha voluto dire addio pubblicamente a suo padre con queste parole: “Buon viaggio papà. Ti amo tanto. Grazie grazie grazie”. Aver ripetuto tre volte la parola grazie lascia intendere che dentro di sé abbia una sconfinata riconoscenza nei confronti del padre morto. Ha voluto ringraziarlo per ciò che ha fatto per lei quando era in vita e gli ha detto addio ricordandogli tutto l’amore che prova per lui. Un messaggio semplice, scritto nero su bianco, prima tra le stories e poi pubblicato anche sulla bacheca del profilo Instagram. Tra i tanti commenti che sono arrivati però non c’è quello di Pago e non è passata inosservata questa assenza. È ovvio che il fatto che manchi un commento di Pago non vuol dire assolutamente nulla.

Sappiamo infatti che i due si sono lasciati in ottimi rapporti e li hanno mantenuti fino a oggi per il bene del loro figlio, Nicola. Ragion per cui è ben più plausibile un’altra ipotesi, cioè che Pago abbia preferito manifestare la sua vicinanza a Miriana in privato, con una telefonata o con un messaggio. Anche perché se la showgirl ha perso il padre, il figlio di Pago ha perso suo nonno e risulta superfluo dire che di sicuro il cantante è presente in questo momento. A Miriana e tutta la famiglia Trevisan vanno le nostre più sentite condoglianze.