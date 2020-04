Miriana Trevisan, lettera dopo ‘Live’: l’opinione su Barbara d’Urso e Elia

View this post on Instagram

Domenica sera sono stata ospite di live non è la D’Urso in occasione di un tributo ad uno dei padri del varietà Raimondo Vianello. Mi trovavo dietro le quinte e ascoltavo allegramente lo spazio dedicato al GFVIP, ad un certo punto Barbara e Antonella hanno condiviso con il pubblico il dolore e il disorientamento provato dalla perdita dei loro genitori, Barbara chiedeva ad Antonella in quale istante il dolore le ha fatto sollevare una corazza dicendo che sapeva molto bene di cosa parlasse, visto che l’aveva vissuto anche lei. Il dialogo è scivolato via tra un episodio indelicato subito a Barbara sulla mamma Vera e quello di Antonella sull'incidente di suo papa’. Parlavano di corazza la stessa che in questo momento l'Italia con le sue perdite sta indossando. Forse è sfuggito a molti la loro condivisione profonda. Forse ci divertiamo di più a giudicare. Ma ora, in questo momento storico nulla è così scontato. Dunque le ringrazio. Le abbraccio virtualmente. Testimoni di come possiamo sopravvivere a queste morti dei nostri cari. Non è scontato. Per niente. Testimoni fiere. #livenoneladurso #antonellaelia #barbaradurso # @barbaracarmelitadurso @antonellaeliatv @livenoneladurso