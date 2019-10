Mina, dopo anni di assenza dalle scene, appare sui social: la foto

Mina appare sui social. Dopo anni d’assenza dalle scene, spunta una foto a sorpresa

La grande sorpresa della domenica è arrivata in serata: sui social, sul più popolare Instagram, è apparsa Mina! La cantante, dopo anni di assenza dalle scene, la si intravede in una fotografia postata dalla figlia Benedetta, sul suo profilo. Per molti, questo è un vero e proprio miracolo proprio perché la cantante non si mostra più da un bel po’ di tempo. Nell’istantanea vediamo Mina di spalle, seduta sul divano, accanto al fidanzato della figlia mentre è intenta a guardare un video di gangsta rapper venezuelani. O almeno, così scrive la ragazza nella didascalia dell’immagine. Nel giro di poche ore la foto è diventata virale, commentata e super cuorata specialmente da coloro che amano follemente l’artista di Busto Arsizio, volto storico della musica made in Italy.

Mina e l’apparizione sui social: l’artista guarda un video rap

La fotografia pubblicata da Benedetta ritrae una semplice scena quotidiana. Nessuna festa, nessun particolare evento, nessun lustro, nessuna paillette. Semplicemente, si può vedere Mina mentre guarda la Tv ed osserva, forse con una sana curiosità, quella fetta di musica moderna che piace ai più giovani: il rap. “Madre e mio fidanzato che guardano video di gangsta rapper venezuelani”, scrive la sua secondogenita aggiungendo una emoji che ridacchia allegramente e una scimmietta un pochino imbarazzata. La domanda sorge subito spontanea: chissà cosa pensa la cantante di questo genere musicale che, negli ultimi anni, si sta diffondendo sempre più nel nostro amato Stivale. In basso trovate la foto – sorpresa!

Mina, la sua nuova vita in Svizzera

Mina non si è mai allontanata dalla musica, non le ha mai detto addio. Ma alle scene si. Come riporta Fanpage, la cantante non si mostra più dal lontano 1978, precisamente dal 23 Agosto quando fece l’ultimo concerto e rilasciò l’ultima intervista. È stata abile pure a non farsi trovare dai paparazzi, pensate un po’. Oggi, l’artista dalla rossa chioma abita in Svizzera (non a caso la foto è stata scattata a Lugano). In tanti sperano di rivederla in tv, e chissà se un giorno la Tigre di Cremona deciderà di accontentarli.