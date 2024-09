Milly Carlucci su Ferragni: il reale e giustificato motivo del suo “no”

Milly Carlucci scalpita. Sabato 28 settembre tornerà in onda con Ballando con le Stelle. Intervistata da Tv Sorrisi e Canzoni, la conduttrice di Sulmona ha parlato anche della trattativa avviata e presto naufragata per avere nel programma Chiara Ferragni. Sì, dei contatti ci sono stati per davvero tra lo staff del talent show dei vip e quello dell’influencer cremonese. Ma si sono conclusi con un nulla di fatto. Non certo per la volontà dell’iconico volto Rai, bensì per quella dell’ex moglie di Fedez.

Nelle scorse settimane sono circolate diverse indiscrezioni in merito a un eventuale coinvolgimento della Ferragni a Ballando con le Stelle 2024. Prima si è parlato di lei come papabile concorrente, poi come guest star nel ruolo di ‘Ballerina per una notte’. La stessa Carlucci aveva lasciato intendere che qualcosa c’era in ballo. Quel qualcosa non è andato a buon fine. Sempre la conduttrice di Sulmona ha spiegato che “purtroppo no”, con l’influencer non c’è stato modo di chiudere alcun ingaggio. Motivo? “Chiara non se la sente”, ha fatto sapere la padrona di casa del popolare programma di Rai Uno.

Una scelta tutto sommato che ci si aspettava,. La notizia sarebbe stata un “sì” della Ferragni. Comprensibile che in questo momento l’ex moglie di Fedez, dopo tutto ciò che le è accaduto (dal ‘Balocco-gate’, alla fine del suo matrimonio, fino alle sanzioni dell’Antitrust), non abbia voglia di sbarcare sulla rete ammiraglia nazionale, prestando inevitabilmente il fianco a critiche e quant’altro.

Ballando con le Stelle, Bruganelli e Madonia separati: parla Milly Carlucci

Nel corso della chiacchierata con Tv Sorrisi e Canzoni, Milly Carlucci ha anche spiegato perché Sonia Bruganelli e Angelo Madonia, che sono ormai una coppia a tutti gli effetti nella vita privata, non gareggeranno assieme. In particolare, la conduttrice ha raccontato che la scelta di dividerli è stata presa di comune accordo tra lo staff del programma e i diretti interessati. Si è optato per una simile decisione per far sì che ai nastri di partenza e durante la competizione tutti i concorrenti siano sullo stesso piano. Se Bruganelli e Madonia avessero gareggiato assieme, conoscendosi bene, avrebbero in effetti potuto avere dei vantaggi. Invece, non sarà così.