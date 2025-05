Ballando, Milly Carlucci e quell’ex concorrente ‘permaloso’: “Chiuso in bagno per due ore”

Ballando con le Stelle spegne le sue 20 candeline e, per l’occasione, Milly Carlucci ha deciso di rivelare qualche chicca, svelando alcuni aneddoti del dietro le quinte dello storico show di Rai 1. Milly, nell’intervista rilasciata al Corriere della Sera, ha raccontato diversi episodi curiosi, ma uno in particolare, che riguarda un ex concorrente, ha catturato l’attenzione.

Tra infortuni, travestimenti bizzarri e drammi da spogliatoio, è spuntato un aneddoto tanto curioso quanto inaspettato: “Uno sportivo, non dirò il nome, si chiuse in bagno per due ore dopo una critica dei giudici – ha raccontato la conduttrice – Non voleva più uscire”. Chi potrebbe essere questo personaggio, talmente turbato dal giudizio ricevuto in diretta, da barricarsi per più di due ore nei bagni degli studi, rifiutandosi categoricamente di uscire? L’unico indizio che abbiamo è che appartiene al mondo dello sport. C’era da aspettarsi che Milly Carlucci, sempre attenta a pesare le parole e non mancare di rispetto a nessuno, avrebbe mantenuto il riserbo sull’identità dell’ex concorrente.

Chissà se qualcuno tra i giurati del programma, forse la pungente Selvaggia Lucarelli, la spronerà a dirci di più durante l’ultima puntata di Sognando Ballando con le Stelle?

Sognando Ballando con le stelle è a un passo dalla finale

Ma questa non è l’unica perla che Milly ha condiviso in vista del programma speciale Sognando Ballando con le Stelle, in onda venerdì 30 maggio in prima serata su Rai 1. Lo show, pensato per omaggiare i vent’anni di successi e per selezionare i nuovi maestri che entreranno nel cast della prossima edizione, sarà l’occasione per rivivere i momenti più iconici della trasmissione. Tra le confessioni e i ricordi della conduttrice, c’è spazio anche per i travestimenti più esilaranti e divertenti, come quello di Costantino della Gherardesca “vestito da pomodoro” e un super impacciato Bobo Vieri trasformato in Braccio di Ferro. Episodi che, secondo Carlucci, rappresentano al 100% lo spirito di Ballando: spettacolo, leggerezza e la capacità di mettersi in gioco con ironia.

Milly guida storicamente la trasmissione dal 2005 e, grazie anche al supporto della giuria, continua a tenere incollati milioni di spettatori ogni sabato sera: infortuni, colpi di scena e piccoli drammi inclusi. Con Sognando Ballando alle porte, i riflettori sono pronti a riaccendersi, e il pubblico a sognare con i concorrenti. I retroscena e questi piccoli “incidenti”, nel mentre, continuano a far parlare: chi sarà il concorrente “misterioso”?