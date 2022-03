By

La prossima stagione televisiva potrebbe rivelarsi più complicata del previsto per Milly Carlucci. Stando a quanto scrive Dagospia il suo Ballando con le Stelle, la cui ultima edizione ha fatto ascolti record, potrebbe slittare di qualche mese. Molto probabilmente non tornerà in autunno come accaduto negli ultimi due anni bensì a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo.

Il motivo? I Mondiali di calcio 2022 che quest’anno si terranno in Qatar dal 21 novembre al 18 dicembre. Un appuntamento importante per tutti gli appassionati di pallone e non solo che stravolgeranno parecchio la programmazione autunnale della Rai.

I dirigenti starebbero dunque valutando di far partire Ballando con le Stelle a febbraio, subito dopo il Festival di Sanremo di Amadeus e lasciare così in panchina Il Cantante Mascherato. Nei giorni scorsi si era parlato di una probabile quarta edizione dello show ma pare che i risultati delle ultime puntate non siano stati apprezzati.

La terza edizione de Il Cantante Mascherato riesce a malapena ad arrivare a tre milioni di telespettatori e ogni venerdì sera è bersagliato sui social network. In ogni serata non mancano critiche e polemiche che coinvolgono Milly Carlucci e i suoi collaboratori.

A non piacere particolarmente è la commistione tra Il Cantante Mascherato e Ballando con le Stelle, tanto che qualcuno ha definito il primo lo spin-off del secondo. Altri invece si sono lamentati della giuria e del cast, formato sempre dalle “solite facce” che girano in Rai.

Nonostante le polemiche, l’azienda ha deciso di allungare l’attuale edizione de Il Cantante Mascherato con una puntata in più: la finale è infatti prevista per il prossimo venerdì primo aprile. Passano gli anni ma non passa mai di moda, invece, Ballando con le Stelle.

Il varietà del sabato sera è seguito da oltre quattro milioni di telespettatori e più volte è riuscito a battere l’agguerrita concorrenza di Canale 5. Per avere certezza di quanto spifferato da Dagospia non resta che attendere qualche settimana: a breve saranno definiti i palinsesti estivi e autunnali della Rai.