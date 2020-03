Ballando con le Stelle 2020: Milly Carlucci adotta nuove regole per l’emergenza Coronavirus

Manca poco alla nuova edizione di Ballando con le Stelle. Salvo cambiamenti dell’ultima ora, lo show di Milly Carlucci tornerà su Rai Uno sabato 28 marzo. Conscia dell’emergenza Coronavirus, che sta mettendo in ginocchio l’Italia, la conduttrice Rai ha deciso di adottare delle misure di prevenzione ben precise. Stando a quello che racconta Davide Maggio, tutti i concorrenti e ballerini della nuova edizione sono stati convocati a Roma e messi al sicuro, lontani da qualsiasi tipo di contagio. Stesso trattamento per la giuria – Carolyn Smith, Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Guillermo Mariotto – ad eccezione di Selvaggia Lucarelli, che ha scelto di non lasciare Milano, tra le prime città ad essere dichiarata zona rossa.

Selvaggia Lucarelli presente a Ballando con le Stelle in collegamento

A quanto pare Selvaggia Lucarelli è confermata a Ballando con le Stelle 2020 in qualità di giurata ma esprimerà i suoi giudizi via collegamento. Misure di prevenzione anche per quanto riguarda la gara. Per rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro, i ballerini che scenderanno in pista non potranno toccarsi. Al centro dello studio ci sarà un cerchio che delimiterà lo spazio da rispettare tra concorrente e maestro. Mentre la sala delle stelle, dove le coppie trascorrono gran parte della puntata in attesa di essere chiamate ad esibirsi, sarà raddoppiata. Come scrive Maggio ce ne saranno due, così da non affollare troppo un unico spazio.

Tra i maestri assente Samantha Togni e Alessandra Tripoli

Nonostante le numerose misure di prevenzione, Milly Carlucci dovrà fare a meno di Alessandra Tripoli per Ballando con le Stelle 2020. La 32enne non potrà partecipare per via dell’emergenza Coronavirus. La maestra di danza è recentemente tornata da Hong Kong (dove vive col marito) e, seguendo le nuove direttive (adoperate pure dai programmi televisivi della Rai), la Tripoli – per ragioni precauzionali – non potrà svolgere le prove della trasmissione. Samanta Togni ha invece deciso di lasciare lo show per dedicarsi a nuovi progetti lavorativi.

Chi sono i concorrenti di Ballando con le Stelle 2020

Al momento Milly Carlucci non ha ancora confermato il cast di Ballando con le Stelle 2020. Ma sono già noti alcuni concorrenti, ovvero: Barbara Bouchet, Rosalinda Celentano, Vittoria Schisano, Gilles Rocca, Costantino della Gherardesca, Daniele Scardina, Antonio Mara Catalani.