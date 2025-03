Milano Fashion Week, Carlo Conti c’è. Fans notano un dettaglio

Il festival di Sanremo è finito da qualche settimana e mentre gli italiani continuano a discutere sul vincitore, le scelte del direttore artistico ed altro ancora, Carlo Conti si gode un po’ di meritato riposo in compagnia della moglie Francesca Vaccaro. Nelle ultime ore, i due hanno partecipato alla Milano Fashion Week ed hanno pubblicato alcuni scatti sui social che non sono passati inosservati.

Carlo Conti a Milano Fashion Week 2025

Nella giornata di venerdì 28 febbraio 2025 Carlo Conti ha partecipato insieme alla moglie a Milano Fashion week. Nonostante la coppia sia sempre molto discreta, il conduttore non è passato inosservato e molti hanno commentato la sua presenza, lasciando messaggi sui social dove la Vaccaro ha pubblicato delle foto dell’evento.

Il direttore artistico di Sanremo si è presentato con un abito blu e una t-shirt bianca, il suo outfit è elegante ma allo stesso tempo casual. Nessun particolare di troppo, soltanto tanta classe e carisma che da sempre caratterizzano Carlo Conti. E’ questo il dettaglio che i fans hanno notato ancora una volta.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Francesca Vaccaro (@francescavaccaro27)

La reazione dei fans

Nel corso degli anni Carlo Conti si è conquistato la stima e l’affetto dei fans che non perdono occasione di seguirlo, supportarlo e sostenerlo. Ed è per questo che dopo aver visto le foto del conduttore alla Milano Fashion Week, c’è chi non ha potuto fare a meno di commentare con un messaggio. Sotto al post della moglie Francesca, sono tanti coloro che hanno affermato di ammirare il direttore artistico di Sanremo e sua moglie. Molti ritengono che siano una bella coppia che non ha bisogno di apparire e di eccedere.

“Che bella coppia siete stupendi semplici raffinati eleganti e soprattutto persone gentili“, si legge e poi ancora “Entrambi semplici e raffinati. Complimenti”.

Tale semplicità e discrezione di cui i fans parlano si è potuta notare anche durante il Festival della canzone italiana. Carlo Conti e la moglie Francesca hanno preferito dividere la vita pubblica da quella privata tanto che la fashion design più sere ha scelto di seguire il marito lontano dall’Ariston.

Il successo di Sanremo

A poche settimane dalla fine di Sanremo 2025, il pubblico italiano ha potuto commentare definitivamente il lavoro svolto da Carlo Conti che dopo anni dalla prima volta è tornato a dirigere il Festival della musica. Molti lo hanno definito troppo monotono, altri troppo freddo e distaccato, qualcun altro, invece, lo preferisce ad Amadeus.

Una cosa è certa, il conduttore toscano è riuscito nel suo intento, con un tocco di classe e raffinatezza senza mai eccedere. Pertanto si conferma direttore artistico anche del 2026.