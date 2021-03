Mike Bongiorno, il figlio Leonardo ha avuto un incidente: come sta ora

Il giovane 31enne ha dovuto trascorrere diverse ore in una struttura ospedaliera ed è lui stesso a far sapere sui social cos’è accaduto

Il figlio più piccolo di Mike Bongiorno, Leonardo, è finito in ospedale a causa di un incidente in motorino, avvenuto a Milano. A parlarne è lo stesso 31enne attraverso il suo ufficiale profilo di Instagram. Ma come sta ora? Fortunatamente non ha riportato delle gravi ferite. Scendendo nel dettaglio, l’incidente gli ha provocato una frattura alla gamba, tanto che è stato costretto a trascorrere varie ore all’interno della struttura ospedaliera. Il giovane figlio di Bongiorno e Daniela fa notare l’evidente ingessatura alla gamba e ci scherza anche su. Direttamente dalla struttura ASST Centro Specialistico Ortopedico Gaetano Pini, Leonardo ha fatto sapere che sta bene. Si è fatto fotografare in compagnia degli specialisti che l’hanno aiutato in questa circostanza.

Dopo di che, ha condiviso un post che lo ritrae in piedi con la vistosa ingessatura: “Attenti a rompervi una gamba, potreste trasformarvi in un ananas”. Il figlio del mai dimenticato conduttore televisivo fa riferimento al look che ha sfoggiato ieri, ovvero una tuta che raffigura appunto gli ananas. Secondo quanto si legge, Leonardo ha avuto un incidente con un mezzo preso in drive-sharing. Come riporta lui stesso sui social, ha poi trascorso qualche ora nel noto centro ortopedico di Milano, dove si è sottoposto a delle radiografie e all’ingessatura. Il 31enne ha preso la situazione con il sorriso, tanto che anche nei commenti sotto il suo post ha ironizzato su quanto accaduto.

Ora dovrà, ovviamente, stare a riposo. Nonostante l’incidente, nella concitazione Leonardo ha portato via con sé il casco del motorino che aveva affittato e con cui ha avuto l’incidente. Prima di effettuare i dovuti controlli, ha dovuto rispettare ben cinque ore di attesa, in quanto il paziente prima di lui era risultato positivo al Covid-19 e, dunque, il reparto di radiologia è rimasto chiuso per due ore per la sanificazione.

Chi è Leonardo, il figlio più piccolo di Mike Bongiorno

Leonardo, insieme agli due suoi fratelli, è il creatore della fondazione Casa Allegria, che ha come obbiettivo quello di aiutare le persone in difficoltà. È nato dal matrimonio che l’indimenticabile Bongiorno – morto nel settembre del 2009 – ha avuto con la terza moglie Daniela. Quando è deceduto il padre, Leonardo aveva solo 20 anni. In molti ricorderanno quando ha vestito i panni di co-conduttore di Bravo Bravissimo Club con Maria Teresa. Non solo, è stato anche protagonista insieme a Mike e Fiorello in due spot pubblicitari.

Dopo essersi laureato in Economica alla Bocconi, ha studiato a Shanghai. Attualmente, lavora con una società di investimenti.