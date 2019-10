Mika a Domenica In parla per la prima volta del cancro della madre

La madre di Mika ha un cancro: la confessione a Domenica In

Confessione inaspettata di Mika a Domenica In. Durante l’intervista con Mara Venier, il cantante ha ammesso che la madre sta lottando contro un cancro. L’ex giurato di X Factor è molto legato alla signora Joannie, che è stata la prima a credere nel suo talento, tanto da spingerlo durante l’infanzia a intense lezioni di musica. Nel salotto del programma domenicale, il libanese ha sottolineato la forza e la tenacia della madre, che continua a combattere quotidianamente nonostante le difficoltà della vita. Come appunto il recente problema di salute, che ha sicuramente cambiato la sua esistenza. Mika ha ammesso che è stato molto vicino alla madre in questo periodo e che vorrebbe farlo ancora di più ma la donna lo spinge a pensare al suo lavoro e ai suoi concerti.

Domenica In: le parole di Mika sulla malattia della madre

“Mia madre è davvero combattiva. In questo periodo sta combattendo contro un cancro”, ha confidato Mika a Domenica In. “Ha subito un intervento gravissimo sulla sua testa e tre settimane dopo, quando era a casa, ho preso il microfono e in 3 ore e mezza, nonostante mi guardasse male, ha deciso di fare quello che le ho chiesto e ha cantato. Poi mi ha chiamato qualche giorno dopo e mi ha detto: “Se con quella registrazione ci fai qualcosa di triste non ti perdonerò mai”. Quattro mesi dopo ha sentito il pezzo registrato e mi ha nuovamente chiamato dicendomi: “Sei uno str…o. Se sapevo che sarebbe uscita una cosa così bella avrei cantato meglio perché ora tutti penseranno che canto male invece avrei potuto cantare anche meglio”, ha raccontato il 36enne.

Mika ha dedicato il suo ultimo album alla madre malata

Alla madre Mika ha dedicato il suo ultimo album, uscito lo scorso 4 ottobre: My name is Michael Hollbrook. “Nel corso della scrittura del mio album la mia vita personale si è complicata tantissimo. Ho perso le mie nonne, tanti amici, e nel frattempo mia mamma si è ammalata. La mia risposta è stata scrivere canzoni non malinconiche ma da fuochi d’artificio, energia, colore”, ha precisato l’artista.