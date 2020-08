Mika dolore per morti Beirut, sua città natale: “Straziante” e il ricordo

Mika ha voluto esprimere il suo cordoglio per tutte le vittime di Beirut, la sua città natale, con cui ha un legame speciale che non potrà spezzarsi mai. Le due esplosioni hanno colpito al cuore tutti, lasciando una voragine di dolore, soprattutto in quello del cantante, che ha scritto dei messaggi su Twitter per esprimere quello che sta provando nelle ultime ore. Mika – impegnato con la nuova edizione di X Factor – è stato distrutto dalla notizia della tragedia che si è consumata in Libano. Il numero delle vittime sale e non sono perfettamente chiari i motivi delle esplosioni: hanno causato ingenti danni sostanze pericolose collocate presso il porto di Beirut. Mika – come tutti – non riesce a capacitarsi di come sia stato reso possibile questo dramma e il suo pensiero torna e ritorna nella sua città natale e al suo ultimo concerto di successo tenuto proprio in Libano.

Il messaggio di dolore di Mika per Beirut: parole ai morti della sua città d’origine

Mika è impegnato con la nuova stagione di X Factor (ha già creato un fantastico feeling con Emma Marrone) e non si sarebbe mai aspettato di affrontare un dolore del genere. Il suo pensiero va sempre ai morti di Beirut, come ha fatto sapere con questo messaggio pubblicato su Twitter: “Ciò che è accaduto, vite ferite o perdute per sempre, mi distrugge il cuore. Nessuna sa ancora cosa sia successo, ma la sofferenza è tanta”. In molti hanno condiviso il tweet dell’artista, facendo sentire tutta la loro vicinanza. Spera con tutto il cuore che il numero delle vittime non cresca e vorrebbe che si scopra il prima possibile quali siano le dinamiche che hanno portato alla tragedia.

Esplosioni Beirut, Mika ricorda un momento speciale in Libano

Mika ha voluto condividere coi suoi fan un ricordo speciale, che porta sempre nella sua memoria; un ricordo che, in queste ore, ha un nuovo significato: “Il mio cuore è con Beirut e il Libano. 4 anni fa mi esibivo a Baalbek, in Libano”. Mika ha spiegato che ha trascorso tutta la giornata a guardare le foto di quella sera in cui si è esibito in Libano. Non potrà mai dimenticare le emozioni che ha provato in quel momento. Adesso quei ricordi sono diventati più vividi e non riesce a credere come sia potuto succedere qualcosa di così spaventoso. Mika è sempre attento a quello che accade nel mondo e sicuramente a X Factor dedicherà una canzone alle vittime del Libano scomparse tragicamente.