Mika a Domenica In racconta la sua quarantena in Grecia e confida come sta la madre malata

Mika è tornato a Domenica In. Dopo il collegamento saltato qualche settimana fa per via delle condizioni di salute della madre, il cantante libanese è stato ospite della puntata di Pasqua in onda domenica 12 aprile 2020. L’artista ha fatto un collegamento dalla sua casa in Grecia, dove si trovava al momento dello scoppio della pandemia che ha messo in ginocchio prima l’Europa e poi gli Stati Uniti. L’ex giudice di X Factor ha chiesto scusa ai suoi fan per l’ospitata saltata due settimane fa proprio nel contenitore domenicale. Ma a causa del malore improvviso che ha colto la madre il 36enne è stato costretto a rinunciare.

Cosa è successo alla madre di Mika: il racconto a Domenica In

“Due settimane fa aspettavo di parlare con te (Mara Venier, ndr) in questa stessa cucina. Mentre ero qui comincia a suonare il telefono: la prima volta era mio fratello e ho scoperto che mia madre ha dovuto essere presa d’urgenza perchè anche lei era malata con il virus. Nei giorni successivi la situazione è peggiorata molto e molto velocemente, non soltanto lei, ma anche mio padre e altri della mia famiglia”, ha ricordato Mika a Domenica In. “Mia madre sta combattendo un cancro molto aggressivo a cui si è aggiunto questo virus, questo che stiamo vivendo in tutto il mondo, questa cosa qua è una cosa molto difficile. Ho dovuto abbandonare la trasmissione anche se tu mi aspettavi, mi chiamavi, ma ho dovuto aiutare la mia famiglia da lontano a gestire questa situazione”, ha spiegato.

Mika spiega che oggi la madre sta meglio: la situazione

“La mia famiglia sta bene. Tutti quelli che hanno avuto questo virus stanno meglio, stanno recuperando. Mia madre ha avuto delle giornate difficili e non ti nascondo che ci siamo preparati al peggio. È stato un momento tristissimo, ma per fortuna ora è ospedalizzata a casa“, ha chiarito Mika.