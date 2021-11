Mietta torna a Ballando con le Stelle e chiede sostegno “senza pregiudizi”

Mietta tornerà a Ballando con le Stelle sabato e poco fa su Instagram ha lanciato un accorato appello ai fan. La cantante forse non si sarebbe mai aspettata di finire nell’occhio del ciclone partecipando al programma di Milly Carlucci. Così come forse non si aspettava di prendere il Covid, ma sono successe entrambe le cose. Quando il suo tampone positivo l’ha costretta a stare a casa e ad abbandonare momentaneamente la gara, una semplice domanda di Selvaggia Lucarelli ha scatenato il putiferio. Quel putiferio dopo qualche giorno è svanito, adesso che è tornata la calma Mietta si è negativizzata dal Covid ed è pronta a rimettersi le scarpe da ballo.

Sabato sera gli occhi saranno tutti puntati su di lei, soprattutto quando Selvaggia Lucarelli dovrà dire la sua sull’esibizione. Passati questi primi momenti, si tornerà alla normalità anche sulla pista di Ballando con le Stelle 2021. Lei è pronta a tornare in gara con Maykel Fonts e sente di avere accanto tutti i suoi fan. Per questo ha annunciato su Instagram il ritorno nel programma sabato sera e nel farlo ha invitato chi vorrà a sostenerla senza pregiudizi.

Mietta ha esordito dicendo che sta per tornare dove avrebbe voluto essere in tutto questo tempo, ovvero a Ballando con le stelle. Nel programma di Milly ha trovato un posto bellissimo in cui si balla e si sta bene, dove ha trovato tanta bella gente e sono tutti accomunati dalla voglia di divertirsi a suon di passi di danza. Fatta questa premessa, Mietta ha chiesto di non avere pregiudizi:

“In questo momento ho bisogno del vostro supporto, del vostro calore, forza, amore ed energia. Senza pregiudizi, con una sincerità di cuore come vi è sempre stata donata da me. Spero possiate darmi una mano sabato e possiate essere importanti come sempre per me e Maykel”

Nel suo messaggio non ha menzionato Selvaggia né ha fatto riferimenti espliciti a quanto accaduto. Il fatto che abbia chiesto al pubblico di Ballando con le Stelle di non avere pregiudizi però parla chiaro. La cantante spera che tutto ciò che è successo e la sua posizione rispetto al vaccino anti-Covid non influiscano sui voti che arrivano da casa. Il pubblico accoglierà questa richiesta? Si scoprirà solo sabato, quando Mietta tornerà a Ballando con le Stelle 2021.