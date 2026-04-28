Michelle Hunziker: “Ramazzotti il mio preferito, ma oggi c’è Giulio Berruti”. Silenzio totale su Trussardi

Michelle Hunziker sta abbattendo tutti i suoi muri interiori e sta lasciando da parte la corazza indossata per molto tempo. E questo grazie anche al nuovo fidanzato, Giulio Berruti, con il quale fa coppia da qualche settimana, dopo aver archiviato la frequentazione con Nino Tronchetti Provera. Intervistata dal settimanale Chi, la conduttrice svizzera ha aperto il suo cuore, riservando parole al miele anche per il suo ex primo marito, Eros Ramazzotti. Colpisce invece il silenzio tombale su Tomaso Trussardi. Da quando si sono separati, non lo nomina praticamente mai, a differenza del trattamento riservato ad Eros. Non è chiaro in che rapporti siano rimasti.

Michelle Hunziker: parole da brividi su Eros Ramazzotti

Hunziker, dal 29 aprile, riapparirà su Canale 5. Mediaset le ha affidato la conduzione di Tim Battiti Live Spring. La 49enne ha ricordato come la musica abbia sempre fatto parte della sua vita. Suo padre suonava il pianoforte, suo fratello ha studiato al Conservatorio e il suo primo marito, beh, non ha bisogno di presentazioni. E a proposito di Eros si è lasciata andare a una dedica mozzafiato: “Lui è la mia persona preferita. Fa parte della mia vita, della mia famiglia, gli vorrò sempre bene, guai a chi me lo tocca. Siamo come fratelli e siamo collegati da un affetto profondo che si è evoluto nel tempo e che auguro a tutti quanti di poter vivere”.

Il presente ha un nome e cognome: Giulio Berruti

Come già accennato, nessuna dichiarazione su Tomaso Trussardi, con il quale ha due figlie. Guardando invece al presente, ha iniziato di recente una relazione con Giulio Berruti, modello per nulla nuovo al mondo del gossip. Per anni è stato legato alla deputata Maria Elena Boschi. Adesso è felice accanto a Michelle, la quale ha fatto intendere che lui è una persona risolta e, soprattutto, la sta aiutando a liberarsi da alcuni muri interiori.

“Mio padre – ha spiegato – era meraviglioso, era un artista, ma aveva delle fragilità e questa cosa ha segnato le mie relazioni. Ho sempre riconosciuto nell’uomo il potenziale di un amore tenero, ma ho necessità di avere accanto una persona risolta e, soprattutto, che mi faccia sentire protetta“.

Ha aggiunto che negli anni si è costruita una forte corazza, sia fisicamente sia emotivamente: “Sono molto maschile e questo accomuna spessissimo le donne che hanno dovuto contare sulle proprie forze. Però adesso è un buon momento”. Con Berruti si sta godendo questa nuova fase della sua vita in cui si sente più libera: “Ho mollato tutto. Ho mollato tutte le corazze, tutti i muri di Berlino che avevo costruito intorno a me. Sono felice, ma cerco di mantenere protetta questa felicità”.

Gli anni bui della setta

Nell’intervista concessa a Chi, Hunziker è anche tornata a parlare degli anni bui, quelli in cui venne manipolata da una setta che orientava le sue scelte. La conduttrice ha rimarcato che è stato un periodo doloroso della sua vita. “Con Zelig – ha raccontato – mi era stato consigliato di lasciare sul più bello, all’apice, perché ero in una situazione personale terribile. Loro (la setta, ndr) mi avevano consigliato di lasciare perché così potevo fare cose nuove. Per me è stato un lutto staccarmi da Zelig sul più bello. Il disegno di chi mi seguiva era che le cose andassero lasciate sul più bello per non vederle esaurire”.

Il ringraziamento ad Antonio Ricci

Infine ha speso parole di profonda gratitudine nei confronti di Antonio Ricci, che la lanciò a Paperissima e la volle dietro il bancone di Striscia la notizia. “Sarò eternamente grata ad Antonio, è stato anche mio testimone di nozze perché gli voglio un bene dell’anima”, ha dichiarato, ricordando che nel suo momento più difficile l’ha aiutata e si è schierato apertamente dalla sua parte. “Quando dicevano che ero posseduta dal diavolo, lui disse al Corriere: “Se la Hunziker è il diavolo, io sto col diavolo”. Ha preso posizione e ha avuto il coraggio di fare qualcosa che pochi avrebbero fatto. Ha creduto molto in me e gli vorrò sempre bene”, ha concluso.