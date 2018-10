Michelle Hunziker protagonista di un nuovo cartone animato: i dettagli

Michelle Hunziker diventa una fata per un cartone animato: tutti i dettagli

Non solo conduttrice, modella, cantante e attrice, ora anche protagonista di un nuovo cartone animato pronto a sbarcare in Europa dal mese di Ottobre. Michelle Hunziker sarà infatti sul piccolo schermo nelle vesti di fatina, o meglio di Dea della Musica in Miracle Tunes. Si tratta di un cartone dedicato ai più giovani in cui una ‘teen-band’ musicale combatte il male a suon di danza e musica. Le protagoniste sono Julie, Emily e Jasmine e insieme aiuteranno la Hunziker a recuperare i Gioielli della Musica. A portare in scena il cattivo della situazione sarà invece l’amatissimo comico Angelo Pintus, o meglio il Signore delle Tenebre. Il regista di tutto ciò è Roberto Cenci che a Tv Sorrisi e Canzoni ha dichiarato di tenere davvero molto a tale progetto.

Miracle Tnues: il cartone animato con Michelle Hunziker e Angelo Pintus

Sabato 13 Ottobre su Boing andrà in onda per la prima volta Miracle Tunes, per poter continuare a seguire dal Lunedì al Venerdì su Catoonito alle ore 21.00. Michelle Hunziker è fiera di far parte di tale cartone animato. “Mi ha fatto molti piacere interpretare la Dea della Musica, avendo delle bambine piccole. Nella versione giapponese ha una mega parrucca, è un po’ dea e un po’ geisha, noi invece l’abbiamo un po’ elfizzata.” Insomma, la Hunziker è orgogliosissima di aver avuto l’occasione di prendere parte ad una simile iniziativa e senza dubbio lo saranno anche le sue bambine quando la vedranno in scena.

Michelle Hunziker insieme ad Angelo Pintus in Miracle Tunes

Insomma, Michelle e Angelo avranno modo di entrare anche nel cuore dei più piccolini. Miracle Tunes arriva da un’idea giapponese. Lo stesso cartone, in Giappone ha riscosso un grandissimo successo ed è per questo che si è poi deciso di portarlo anche in Italia. Alla base di tutto c’è la musica.