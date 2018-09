Michelle Hunziker pronta al quarto figlio e intanto diventa imprenditrice

Michelle Hunziker diventa imprenditrice e si dice pronta ad accogliere un quarto figlio

Michelle Hunziker aveva annunciato, qualche tempo fa, che ci sarebbero state delle grandi novità. La conduttrice ora decide di confidarsi con il settimanale Oggi. Nel corso della lunga intervista, la soubrette afferma di essere diventata un’imprenditrice. Una nuova avventura per Michelle, una delle figure femminili più amate nel mondo dello spettacolo italiano. Scendendo nel dettaglio, la Hunziker rivela di aver creato degli integratori e prodotti per l’igiene di tutta la famiglia. Ma lo scopo di Michelle non è solo quello di vendere, ma anche di essere empatica con le donne. Proprio con questa idea è nata la linea Goovi, The Good Vibes (le buone vibrazioni), composta da prodotti al 99% naturali. “Non esiste nulla di simile in commercio”, afferma Michelle. Una ricerca di mercato dà ragione alla giovane imprenditrice. Ben 2mila farmacie hanno già prenotato i prodotti Goovi. Arriva già il successo anche in questo campo per la Hunziker, da poco tornata a condurre Striscia la Notizia a fianco di Ezio Greggio.

Michelle Hunziker, l’aiuto di Tomaso Trussardi e la voglia di avere un altro figlio

Nel corso dell’intervista, Michelle rivela un particolare importante. L’idea di questa nuova linea di prodotti naturali è arrivata osservando il lavoro di suo marito Tomaso Trussardi. “Tommi mi ha aiutato anche sul versante legale. Abbiamo passato diverse sere a leggere i documenti”, dichiara la Hunziker. Questo, però, non significa che Michelle sia disposta a mettere da parte la televisione. Lei stessa annuncia che per mandarla via dalla tv dovrebbero spedirla su Marte. Nel frattempo, nella lunga intervista, Michelle fa un altro grande annuncio: con Tomaso stanno sperando di avere un altro bambino. La nota conduttrice ha, dunque, in cantiere il quarto figlio. La coppia si è data ancora un anno per realizzare questo desiderio.

Michelle Hunziker ha nuovi progetti, intanto la figlia Aurora Ramazzotti si fa strada in tv

“Poi basta, e saremo felici lo stesso”, dichiara Michelle. Intanto, la nota conduttrice parla anche della figlia Aurora. Il lavoro e l’amore sono riusciti a far crescere molto la ragazza. Attualmente ha ricevuto delle proposte da parte della Mediaset e ci sta riflettendo. Nel frattempo, la Hunziker sta pensando a un nuovo programma.