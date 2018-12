Michelle Hunziker: prime parole dopo la condanna del suo stalker

Michelle Hunziker, un Natale sereno senza il suo stalker: le prime parole dopo la condanna dell’uomo

Questo sarà un Natale più sereno per Michelle Hunziker. L’uomo che l’ha perseguitata è stato finalmente messo in libertà vigilata, grazie all’esecuzione della misura di sicurezza personale provvisoria a seguito della sentenza emessa dal tribunale di Milano. Michelle Hunziker, che è sempre stata impegnata nella lotta contro la violenza sulle donne, vuole così incoraggiare tutte le vittime di soprusi a fare lo stesso. “Voglio dare il buon esempio” ha dichiarato al settimanale Gente. Come? “Denunciando ogni qualvolta io avverta un pericolo per la mia sicurezza e per la mia serenità”.

Michelle Hunziker dopo la condanna del suo stalker confessa: “Provo un grande sollievo”

Sapere che l’uomo che l’ha perseguitata è stato individuato dalle forze dell’ordine mette oggi Michelle Hunziker nella condizione di sentirsi più serena. “Adesso ammetto di sentire un grande sollievo” ha affermato la moglie di Tomaso Trussardi nella sua intervista. “Finire nelle attenzioni patologiche di un uomo mi aveva provocato ansia” ha poi aggiunto “Ho seguito le vie legali, le uniche che garantiscono uniche che garantiscono sicurezza alle donne”. Proprio per questo motivo, oggi, Michelle si sta battendo per far approvare in parlamento il disegno di legge “Codice Rosso”, cui obiettivo è garantire maggiori tutele alle vittime di violenza.

Michelle Hunziker in campo con Doppia Difesa: Cosa prevede il disegno di legge Codice Rosso

“Se potessi chiedere un regalo per Natale” ha confessato in fine Michelle Hunziker a Gente “Vorrei che passasse il prima possibile il disegno di legge Codice Rosso”. Proposta legislativa per cui lei e lbavvocato Bongiorno, con la fondazione Doppia Difesa, hanno fortemente sostenuto. Cosa prevede la legge? “Servirà a rendere più veloci le indagini sui casi di violenza e maltrattamenti” ha spiegato Michelle “Vorrei che diminuissero, cessassero, ma purtroppo è u’utopia”.