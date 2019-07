Michelle Hunziker stupisce: il messaggio che piace a tutti

Il bellissimo messaggio di Michelle Hunziker dedicato alle donne

Quando si tratta di combattere per i diritti delle donne Michelle Hunziker è sempre in prima linea. Lei che con l’avvocato Giulia Bongiorno ha dato vita a Doppia Difesa, la Fondazione Onlus che mira ad aiutare le vittime di violenze ed abusi. Questa volta ha voluto affidare ai social un messaggio importante che tocca il tanto discusso ma delicato tema della parità dei sessi e della femminilità. Michelle ha invitato le sue tante follower a mantenere la propria femminilità anche durante periodi difficili come, per esempio, quelli in cui la rabbia prevale. Ma non è tutto, la Hunziker ha ricordato a tutte le donne di sentirsi sempre libere, anche di indossare un decolletè perché di certo non è sinonimo di stupidità e poca intelligenza. Ognuna infatti deve poter essere libera di esprimere la propria personalità attraverso lo stile che desidera senza aver paura di essere catalogata o, peggio, giudicata.

“Amiche mie, vi voglio bene!” le dolci, ma forti, parole di Michelle

Ed eccolo qui, nella sua interezza, il messaggio che Michelle Hunziker ha scritto su Instagram: “Nella ricerca disperata dell’equilibrio (e ci arriveremo, io ci credo fermamente), dell’uguaglianza, della parità dei sessi o anche del semplice rispetto che ci è stato negato per troppo tempo… cerchiamo di non fare l’errore di trasformarci in “ometti” arrabbiati. Cerchiamo di combattere anche per rimanere donne, fiere di esserlo con tutta la nostra femminilità e con tutta la nostra capacità di “accogliere”, amare, sorridere e di essere multitasking con tutte le nostre “sfumature”. Non è mai stato reato un bel decoltè portato bene e nemmeno sinonimo di stupidità!!

Siamo libere di scegliere anche la sensualità se ci va… senza che qualcuno ci cataloghi per forza in qualche categoria che probabilmente nemmeno ci appartiene!! Andiamo oltre anche a questo cliché, ci fa bene, sopratutto d’estate!! Divertitevi amiche mie! Vi voglio bene“

Michelle Hunziker dalla parte anche degli animali

La conduttrice non si occupa solo dei diritti femminili. Michelle infatti non ha mai fatto mistero di essere molto legata agli animali e ai temi che li toccano. Qualche giorno fa, infatti, la solare showgirl svizzera ha invitato la gente ad adottare gli amici a 4 zampe nei canili e di evitare di acquistarli.