Michelle Hunziker e Maria De Filippi ad Amici: ora parla Maurizio Costanzo

Maurizio Costanzo commenta la staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ad Amici Celebrities

La staffetta tra Maria De Filippi e Michelle Hunziker ad Amici Celebrities sta facendo discutere parecchio nell’ultimo periodo. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e che ha destato più di qualche perplessità nei fan del talent show e negli appassionati di tv. Di tutt’altro avviso Maurizio Costanzo, che ha appoggiato in pieno la scelta della moglie. Tanto da ribadire nella rubrica tv che cura sul settimanale Nuovo che non c’è nulla di male nel vedere un cambio di conduzione a programma già in corso.

Le parole di Maurizio Costanzo su Amici Celebrities

“Posso capire che ci si senta disorientati, ma all’interno di una rete capita che i conduttori facciano più cose e si passino il testimone, proprio come avviene in una squadra di calcio. Tra la Hunziker e la De Filippi è successo proprio questo: Maria ha dato il calcio d’inizio e Michelle è entrata in campo per terminare la partita di Amici Celebrities”, ha spiegato Maurizio Costanzo sulla rivista edita da Cairo Editore. “Lei come ogni anno ha dato il via alla stagione del Tg satirico e tornerà per concluderla, ma si tratta di due programmi talmente diversi che non si farà fatica ad abituarsi al cambio della guardia del mercoledì sera”, ha aggiunto.

Le parole di Michelle Hunziker su Amici Celebrities

Negli scorsi giorni Michelle Hunziker ha difeso la scelta di Maria De Filippi su Instagram. “Sapevo molto bene che è da vent’anni che siamo tutti abituati, me compresa, a vedere Maria fare Amici. Ma quando una collega che stimi così tanto ti chiede di fare una cosa così, tu non solo accetti di buon grado ma dici sai che c’è? Lo faccio proprio di cuore”, ha detto la svizzera.