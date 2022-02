Michelle Hunziker in tv: “Ho rinunciato a Hollywood”, poi le lacrime

Silvia Toffanin ha intervistato di nuovo Michelle Hunziker in occasione dell’inizio del nuovo show di Canale 5: Michelle Impossible. A Verissimo la bionda soubrette ha raccontato alcuni aneddoti della sua carriera, che va avanti da 25 anni, e ha parlato della sua recente separazione da Tomaso Trussardi, il secondo marito sposato nel 2014 e dal quale ha avuto le figlie Sole e Celeste.

Michelle Hunziker ha ricordato di aver rinunciato a Hollywood per la televisione italiana. Tanti anni fa la showgirl era in partenza per Los Angeles, per sostenere un provino per Matrix, quando è stata chiamata dal suo agente che le ha proposto di condurre Zelig. La Hunziker ha dunque saltato l’audizione per Hollywood ed è rimasta in Italia. Una decisione che si è rivelata azzeccata visto che Michelle è poi diventata una star del piccolo schermo.

A Verissimo è stato impossibile non parlare della recente separazione da Tomaso Trussardi: con Michelle Hunziker è finita dopo dieci anni d’amore e due bambine. Commossa, ma col sorriso sulle labbra, la 45enne ha chiarito di aver fatto la scelta giusta e che vorrà sempre bene al suo ex marito. Michelle ha preferito non svelare i dettagli della rottura ma ha assicurato che vuole conservare solo le cose belle di questo rapporto.

Le lacrime di Michelle Hunziker

Michelle Hunziker è scoppiata a piangere a Verissimo quando ha ricevuto un messaggio del fratello maggiore Harold. Nonostante i tredici anni di differenza i due sono legatissimi e l’uomo è molto protettivo nei confronti della sorella, un punto di riferimento assai importante.

A Silvia Toffanin Michelle Hunziker ha poi ricordato l’importanza di rialzarsi e sorridere sempre dopo ogni sconfitta, dopo ogni caduta. A detta della bionda presentatrice si può rinascere e imparare dalle sconfitte e andare avanti.

Come è accaduto a Michelle Hunziker, che è riuscita a superare i momenti difficili – come la separazione da Eros Ramazzotti e il periodo della setta – con la forza, il coraggio e la determinazione. E soprattutto sempre con il sorriso sulle labbra.

E a proposito di Eros Ramazzotti, Michelle Hunziker a Verissimo ha annunciato che il suo primo marito, dal quale ha avuto la figlia Aurora, sarà uno degli ospiti del suo show. Dopo anni di lontananza l’ex coppia si riunirà finalmente sul palco. Attenzione, però, nessun ritorno di fiamma tra i due…