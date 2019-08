Michelle e Fiorello, quell’incontro misterioso: la Hunziker svela la verità

Michelle Hunziker e Fiorello, il video misterioso che accende la curiosità: la conduttrice spiega

Michelle Hunziker e Rosario Fiorello avevano acceso un nuovo mistero, attraverso un video condiviso sui social. Scendendo nel dettaglio, attraverso questo filmato, molti hanno iniziato a credere che qualcosa bolle in pentola per la prossima stagione televisiva. Infatti, i due, che si sono incontrati in Sardegna, hanno dato vita a momenti di battute riguardanti i progetti televisivi. Si è iniziato a credere che Michelle e Fiorello non si siano incontrati casualmente e che non abbiano postato casualmente il video in questione, in cui rivelavano i loro comuni progetti futuri. Impossibile non pensare alla prossima edizione del Festival di Sanremo. Ebbene c’è chi ha iniziato a credere che Michelle e Fiorello affiancheranno insieme Amadeus nella conduzione. A svelare la verità è ora la Hunziker. La simpatica conduttrice lo fa durante un’intervista sul nuovo numero di Chi, mentre si trova con la sua famiglia sulle Dolomiti. Dopo aver trascorso una vacanza al mare, in Emilia Romagna e poi in Sardegna, insieme a Tomaso Trussardi e alle loro bambine, Sole e Celeste, si godono avventura in montagna.

Michelle e Fiorello, nessun incontro misterioso: la Hunziker chiude

Nel corso dell’intervista, non si può non parlare del presunto incontro misterioso che Michelle ha avuto con Fiorello in Sardegna. A mezzanotte, in un locale, hanno filmato un video che poi ha fatto immediatamente il giro del web. Tra una battuta e l’altra, i due sono riusciti ad accendere diversi dubbi nei fan. Non rivelando particolari dettagli, hanno incuriosito non poco il loro pubblico. Ed ecco che ora la Hunziker scioglie ogni mistero, negando il tutto. “Ma no! Rosario è un grande ed è anche un grande amico. In questo momento è presissimo dal suo nuovo progetto Rai legato a RaiPlay”, dichiara la bella conduttrice. Dunque, nessun incontro programmato tra Michelle e Fiorello, al fine di anticipare ai fan nuovi progetti televisivi.

Michelle e Fiorello, nessun progetto misterioso: Rosario impegnato con RaiPlay

Nessun mistero, come conferma Michelle. “Secondo me, se lo conosco un pochino, si sta solo allenando divertendosi un po’ sui social. Un divertimento che poi trasporterà dentro il suo nuovo viaggio”, spiega la Hunziker, parlando di Fiorello. Quest’ultimo è, attualmente, impegnato con il nuovo progetto su RaiPlay. La piattaforma digitale ha, infatti, affidato a Rosario “il lancio con una serie di speciali e pillole quotidiane”, come afferma la rivista diretta da Alfonso Signorini.