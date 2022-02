Michelle Hunziker dopo Trussardi: “Sono fortunata, ma la sera c’è dolore”

Michelle Hunziker torna a parlare, suo malgrado, della sua storia d’amore naufragata dopo ben 10 anni con l’ormai ex marito Tomaso Trussardi. In una recente intervista concessa a Renato Franco sul Corriere, la conduttrice ha avuto modo di parlare dell’imprenditore e di come sta gestendo, a livello emotivo, questo difficile periodo.

La fine della relazione, comprensibilmente, si è rivelata essere un momento particolarmente difficile per la presentatrice. Per quanto uno si possa impegnare, infatti, riuscire a voltare pagina e andare avanti non è per nulla una passeggiata. Quando Franco incalza Michelle Hunziker, sottolineando che l’ex ha parlato forse fin troppo della loro relazione, la Hunziker torna a parlare del suo personale fallimento. Un tema, questo, che la presentatrice già aveva affrontato qualche giorno fa in un’intervista a Silvia Toffanin a Verissimo.

La separazione secondo Michelle Hunziker (che cita, nell’intervista, i manuali di psicologia) è in effetti uno degli eventi più traumatici che si possano vivere, insieme alla morte. In ogni caso, la Hunziker ha dalla sua parte un paracadute emotivo, se così lo vogliamo chiamare, grazie al quale avrà anche la possibilità di pensare ad altro. Ecco le sue dichiarazioni al Corriere a proposito:

Mi ritengo fortunata perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane.

Nella stessa intervista, tra le altre cose, Michelle Hunziker ha anche avuto la possibilità di parlare in modo più approfondito della sua carriera, facendo un tuffo nel passato. La conduttrice ha parlato chiaramente del fatto che “la fama le è caduta addosso” è che tutta la popolarità ricevuta nel corso degli anni non fosse il suo obiettivo. Ai tempi le era bastata una pubblicità (i celebri manifesti di Roberta dove la Hunziker sfoggiava il lato B in bella vista) per cambiare la sua vita da così a così.

Michelle Impossible: il primo programma in solitaria della Hunziker

Una carriera, quella di Michelle Hunziker, che ora arriva ad una svolta. La quadratura del cerchio, in un certo senso. Dopo oltre 20 anni in tv la presentatrice svizzera avrà la possibilità di presentare il suo primo one-woman show, Michelle Impossibile, in onda su Canale 5 a partire da mercoledì 16 febbraio. Tra gli ospiti vedremo Maria de Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Silvia Toffanin e, sorpresa, anche l’ex marito Eros Ramazzotti.

La speranza, per la conduttrice è che questo nuovo impegno televisivo le possa portare un po’ di serenità. Basterà la conduzione del programma a far dimenticare Tomaso a Michelle?