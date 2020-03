Michelle Hunziker, la figlia Celeste compie 5 anni: come festeggia ai tempi del Coronavirus

L’emergenza Coronavirus sta cambiando le abitudini di tutti gli italiani. Vip compresi, che devono adeguarsi alle nuove regole di prevenzione. Ne sa qualcosa Michelle Hunziker che per il compleanno della terzogenita Celeste ha deciso di fare qualcosa di diverso dal solito. Un ritorno al passato, ai tempi di una volta, come sottolineato dalla stessa conduttrice svizzera. Niente party in ludoteca o in ristoranti affollati ma una festa a casa, intima e riservata, alla presenza di pochi famigliari. Una scelta cosciente che però non sarà meno ricca di entusiasmo e gioia, come puntualizzato dalla stessa moglie di Tomaso Trussardi.

Le parole di Michelle Hunziker sulla festa di compleanno della figlia

“Per me oggi è una giornata speciale, come tutte le mamme quando è il compleanno dei propri figli. Perché ti riporta indietro, al momento in cui hai partorito. Ed è sempre emozionante”, ha premesso Michelle Hunziker su Instagram. “Oggi lo festeggerò in una maniera particolare, torneremo a come si festeggiava i compleanni una volta. Cioè a casa, in famiglia”, ha spiegato la bionda presentatrice. “Pochi intimi, ma questo non vuol dire che Celeste non possa divertirsi. Sto preparando tutto uno slime party divertentissimo. Saremo tra di noi”, ha precisato.

Michelle Hunziker e l’appello per l’emergenza sanitaria Coronavirus

Nei giorni scorsi Michelle Hunziker ha pubblicato sui social network un lungo video con indicazioni e consigli per fronteggiare questo periodo delicato. Consapevole di parlare ad oltre 4 milione di follower, la soubrette ha raccomandato di seguire le indicazioni delle autorità e tutti i comportamenti e norme igieniche suggerite per prevenire la diffusione del virus.

Michelle Hunziker torna dietro il bancone di Striscia la notizia

Da lunedì 9 marzo Michelle Hunziker tornerà a Striscia la notizia, accanto all’amico di sempre Gerry Scotti. Intanto continuano col marito Tomaso Trussardi i lavori per il quarto figlio. “Non prendiamo precauzioni, lasciamo fare alla natura”, ha confidato a La Repubblica delle Donne di Piero Chiambretti.