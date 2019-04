Michelle Hunziker e Aurora Ramazzotti jogging col bite: ecco perchè

Gossip Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker

Il loro rapporto è bellissimo ed ogni occasione è buona per stare insieme. Sembrano due sorelle e, invece, sono mamma Michelle Hunziker e sua figlia Aurora Ramazzotti. Su Instagram condividono momenti di vita normale, lontano dalla tv e dal palco, mostrando tutta la loro semplicità. Michelle va a trovare Aurora a casa sua, coccola il cagnolino e il gatto, controlla il frigo (un po’ vuoto, cuore di mamma) e poi si esce per una bella corsa. Aurora e Michelle si allenano insieme e svelano di indossare il bite, un apparecchio di resina che ricopre le due arcate dentali. Perché usano questo dispositivo che solitamente viene utilizzato di notte da chi digrigna i denti? Facendo qualche ricerca scopriamo che si tratta una pratica innovativa che si sta diffondendo tra gli sportivi che scelgono di indossare un bite sportivo, chiamato anche bite posturale.

La moda del bite sportivo

Il bite sportivo, che deve essere fatto su misura, influenza positivamente la postura di tutto il corpo, permettendo una distribuzione corretta dei carichi del corpo. Il bite, evitando il contatto tra i denti, garantisce un rilassamento muscolare che si riflette su tutti i muscoli. Insomma la Hunziker e la Ramazzotti sono troppo avanti! Tra l’altro Aurora è da poco diventata testimonial della Nike. “Un tempo ero una grande sostenitrice del motto ‘di divano non è mai stato male nessuno‘”, racconta Aurora su Instagram, “Ora, quando non riesco a fare sport, il divano lo uso come attrezzo per i tricipiti. Non è mai tardi per decidere di cambiare. Io grazie a niketraining l’ho fatto“.

Aurora Ramazzotti si allena con i fan

Aurora esorta i suoi followers a allenarsi: “Allenatevi, fate quel passo in più, il vostro corpo vi ringrazierà“. L’appuntamento è alle sue Stories per allenarsi insieme ad Aurora Ramazzotti!