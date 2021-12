Michelle Hunziker, arriva dopo anni il suo one woman show: tutti i dettagli

La conduttrice di All Together Now si prepara per un programma tutto suo, di cui si parla da tempo: le prime indiscrezioni

Michelle Hunziker avrà il suo one woman show? Se ne parla da anni e anni, ma pare che l’idea si potrà concretizzare nei prossimi mesi. Il progetto è rimasto in standby fino a oggi ed è in fase di scongelamento, come rivelato da Tv Blog. Si è iniziato a parlare di un programma interamente affidato alla Hunziker all’incirca dieci anni fa, dopo un successo portato in teatro dalla stessa conduttrice. Il format del suo one woman show è stato pensato e ideato dopo lo show teatrale Mi scappa da ridere. Il produttore dello spettacolo era Bibi Ballandi, che dichiarò la volontà di portare una versione di quello show anche in televisione. All’epoca il progetto finì nel cassetto, rimasto chiuso anche per la scomparsa del produttore forse.

Quel cassetto però è stato riaperto in questi mesi e adesso pare che Michelle Hunziker sarà protagonista di un one woman show. Il programma si ispirerà allo spettacolo teatrale, come inizialmente previsto, e dovrebbe essere composto da un paio di puntate, per il momento almeno. Non è da escludere che in futuro potrebbe durare di più o che venga prolungato già nella prima edizione, come è successo al ritorno di Zelig.

Le registrazioni non ci sono ancora state, ma sarebbero in programma per fine gennaio. Gli studi scelti invece potrebbero essere Le Robinie, presso Cologno Monzese, quindi nella Mediaset milanese. Sono gli stessi studi in cui vengono registrati altri programmi dell’azienda, come per esempio l’Isola dei Famosi e Star in the Star, per citarne alcuni più recenti. Quando andrà in onda il nuovo programma della Hunziker, invece? Su questo punto Blogo ha fornito ulteriori risposte: potrebbe arrivare sul piccolo schermo in primavera.

La collocazione settimanale del one woman show di Michelle Hunziker dovrebbe essere il giovedì sera. Quella serata si libererà dopo la fine del Grande Fratello Vip 6, che da gennaio anticiperà la puntata del venerdì al giovedì sera. Nelle prossime settimane non mancheranno ulteriori indiscrezioni e anticipazioni sulla trasmissione, che ricordiamo è prevista per due giovedì sera.