Michele Morrone parla dei figli Marcus e Brando a Storie Italiane

Michele Morrone racconta l’amore per i figli e i nuovi progetti professionali a Storie Italiane con Eleonora Daniele

Michele Morrone tenero papà si racconta tra famiglia e nuovi progetti. L’affascinante attore è stato ospite di Eleonora Daniele a Storie italiane. Durante il programma in onda su Rai1, Morrone ha parlato dei suoi figli e dei suoi prossimi impegni professionali. Michele è un volto amato dal pubblico del piccolo schermo. L’attore di origini pugliesi è stato infatti tra i protagonisti di Sirene, la fiction diretta da Davide Marengo andata in onda su Rai1 lo scorso anno. Nel cast della serie accanto a Morrone, nomi del calibro di Maria Pia Calzone, Valentina Bellè, Ornella Muti e Luca Argentero. Nella fiction Michele interpretava Ares, un affascinante tritone in fuga. Dopo l’esordio a 21 anni con la fiction Come un delfino con Raoul Bova, l’attore ha continuato ad essere tra i protagonisti della tv recitando in Squadra antimafia, Che Dio Ci Aiuti e Provaci ancora prof. Nel 2016 è stato uno dei protagonisti di Ballando con le stelle. Grande appassionato di sport, Michele è diventato papà ad appena 24 anni con la nascita del suo primo figlio Marcus.

Michele Morrone: attore e papà

Michele Morrone innamorato del lavoro e della sua bellissima famiglia. L’attore è infatti sposato dal 2014 con Rouba Saadeh, stilista libanese che lo ha reso padre di due figli: Marcus e Bando. Parlando dei due bambini Michele mostra il suo lato più tenero. Marcus, 4 anni, è definito dal papà come un bimbo gentile ed educato mentre il piccolo Brando, un anno e mezzo, è il diavoletto della famiglia. Michele ha perso il papà quando era ancora poco più che un bambino e dunque sente la responsabilità di essere presente per i suoi figli. Nonostante la giovane età, l’attore dimostra così di essere un padre pieno di responsabilità e ammette che i figli lo hanno cambiato in tutto e in meglio aiutandolo a superare molte difficoltà. Entrambi i bambini hanno ereditato parte del suo carattere e della sua personalità. Oggi Michele vuole essere un modello per i suoi figli e spera di riuscire ad insegnare loro ad essere prima di tutto se stessi.

Michele Morrone: come ho perso 10 kg per tornare sul set

Michele Morrone è pronto a tornare sul set. L’attore ha infatti rivelato di essere in procinto di iniziare le riprese di un nuovo film per il cinema. La nuova pellicola lo vedrà al lavoro con un cast stellare. L’attore non ha voluto riferire ulteriori dettagli relativi al progetto se non che ha dovuto perdere ben 10 chili per interpretate un personaggio che ha definito “borderline”. Michele ha rivelato che per dimagrire si è sottoposto ad una dieta da 800 kcal al giorno.